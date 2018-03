Mădălin Ionescu a ajuns la detoxifiere. Care este regimul lui de zi cu zi | FOTO

Mădălin Ionescu a plecat în străinătate pentru o perioadă pentru a urma o cură de detoxifiere la un centru specializat în acest sens.

Mădălin Ionescu, care anul trecut s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a se dedica familiei sale, a decis să acorde mai multă atenție stării sale de sănătate și a mers la un centru de detoxifiere din străinătate.

Fostul prezentator de televiziune, care este căsătorit cu jurnalisa Cristina Șișcanu, le-a împărtășit prietenilor săi virtuali care este regimul strict pe care îl ține la centrul respectiv, acolo unde se află singur, fără familia sa.

“Jurnal (detox) : Mi-am început ziua cu un mic dejun (poate prea mic ), dar cu efecte miraculoase asupra organismului-un shot din iarbă de grâu , unul din morcovi, un suc din lămaie , măr verde și ghimbir, plus două “pilule” de spirulină. Era 08.30… la nouă am primit o salată din grepfruit pudrată cu scorțișoară. A urmat o plimbare de șase-șapte kilometri prin locuri mai puțin cunoscute de turiști. Ghidul, instructor sportiv, a mers susținu , însă a avut grijă să ne arate frumusețea și sălbăticia Mării Egee din zonă Mugla / Gumusluk , cartierele în care localnicii își duc liniștiți viață și restaurantele “interzise” turiștilor (cu prețuri mult mai mici ) .

Pe la 12.00 – două sucuri și două probiotice. Primul suc o combinație excelentă din arugula, pătrunjel, varză , spanac, țelină, castravete și măr verde, iar al doilea – un amestec din lămaie, măr verde și sare de mare. Am intrat ulterior în câteva proceduri menite să scoată toxinele din sânge . Prânzul a fost delicios! Îl vedeți în poză principală (ingrediente: ananas, ardei gras de mai multe feluri , castravete, pătrunjel, mărar, quinoa, rodie etc.)!

La 15.00 un suc din ananas și lămaie plus o fiertura din legume sărace în calorii (supă chioară), din care poți să-ți torni în căni toată ziua. La 18.00 – un suc din legume și fructe verzi și la 18.30 – cina – o salată din spanac, roșii, morcovi și castraveți! Până la 20.00 am jucat ping-pong cu fratele meu . Am încheiat programul culinar cu un ultim “suc verde” . Ufff ! Toate astea într-o zi ? Și acum ce mai fac ? ??”, a povestit Mădălin Ionescu.