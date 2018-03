Mădălin Ionescu se destăinuie. “Dacă nu cădea sistemul, cred că aș fi înfundat pușcăria”

Fostul prezentator de televiziune Mădălin Ionescu a fost dintotdeauna o fire rebelă. Despre perioadele lui de căutare și de rebeliune, Mădălin Ionescu făcea mărturisiri de suflet.

Mădălin Ionescu, care este căsătorit cu jurnalista Cristina Șișcanu, a realizat și a prezentat numeroase emisiuni de televiziune. Anul trecut, însă, în 2017, fostul prezentator de televiziune a decis să iasă din lumina reflectoarelor, cel puțin pentru o perioadă, pentru a se dedica exclusiv familiei sale.

De-a lungul anilor, Mădălin Ionescu a fost mare pasionat de istoie, dar a și fost un rebel, după cum declara chiar el într-un intervi pentru publicația Taifasuri. Fostul moderator TV afima că dacă n-ar fi venit Revoluția din 1989 ar fi înfundat pușcăria.

„Pasiunea pentru istorie mi-a fost insuflată de mama mea, care avea o bibliotecă impresionantă, plină de cărţi cu specific istoric. A contat foarte mult şi faptul că diriginta mea din ultimii doi ani de liceu era profesoară de istorie. Mi-am petrecut copilăria şi adolescenţa la Râmnicu Vâlcea, iar în 1990 am dat admitere la Facultatea de Istorie din Bucureşti. Nu am intrat în ’89, pentru că nu puteam să învăţ cuvântările «tovarăşului» Ceauşescu. Eu citeam Kant, Spinoza, Albert Magnus. Eram un rebel cu o cauză. Luptam pentru un sistem politic mai bun, făcusem chiar şi un ziar clandestin, ce circula prin liceu.

Mi-am lăsat plete în liceu, dar m-a tuns profesorul de fizică, şi şase luni am umblat cu gulerul ridicat. Mi-am lăsat părul să crească în ianuarie 1990, imediat după Revoluţie, şi am păstrat pletele cam zece ani. La facultate am intrat în anul în care a căzut sistemul comunist, luând cea mai mare notă la Istoria României şi fiind al şaptelea dintre cei admişi. Până atunci fusesem puţin răzvrătit, aveam tot felul de frustrări pe care mi le exprimam în scris. Dacă nu cădea sistemul, cred că aş fi înfundat puşcăria”, explica Mădălin Ionescu.

Mădălin Ionescu afirma și că, la un moment dat, i-a trecut prin minte ideea de a se călugări.

„În mine a existat dintotdeauna această căutare. Mama era o femeie credincioasă şi mi-a transmis şi mie o anumită stare de spirit, iar după 1990 am început să caut răspunsuri referitoare la existenţa lui Dumnezeu. Mi-a venit ideea să mă călugăresc, însă, tot mergând la mănăstiri, mi-am dat seama că nu acolo voi afla ceea ce căutam. Am avut senzaţia că mănăstirile erau ca nişte armate, iar eu nu suportam această idee, drept urmare am refuzat să fac şi stagiul militar. Mă consideram un cetăţean universal şi nu înţelegeam utilitatea acestei experienţe. Până la urmă mi-am zis că pot găsi liniştea şi în mijlocul “lupilor””, spunea el.