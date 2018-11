Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, momente îngrozitoare după nuntă. „Ne-am trezit fixați de niște gorile. Dacă rămâneam în acea noapte, nu cred că mai eram în viață”

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au trecut prin momente teribile în urmă cu șapte ani, atunci când au decis să-și unească destinele în Republica Moldova, de unde este jurnalista.

Atunci, viața le-a fost pusă în pericol din cauza unor rackeţi, după cum au dezvăluit cei doi în cadrul unui interviu pe care l-au acordat pentru revista Viva.

„Eu care sunt din Republica Moldova şi toată lumea vorbeşte despre acei rackeţi, ziceam bateţi câmpii, nu există aşa ceva. Se pare că există, nu îi întâlnisem eu până atunci. Au vrut să ne fure maşina, era una foarte scumpă”, a povestit Cristina Șișcanu.

„Am stat într-un hotel de cinci stele, erau puţine de cinci stele pe vremea aceea, acolo. Ţin minte că era la intrare un paznic care semăna cu Tolea Ciumac, mare de tot care tot timpul îl întreba pe Cristi (n.r. Sabbagh, nașul lor) dacă îi dă maşina la spălat. El chiar a vrut să îi dea maşina. I-am zis cum să facă aşa? ăla a văzut că nu îi dă maşina să o spele, a lăsat mai jos rampa care bloca roţile maşinii.

Noi plecat, ne-am căsătorit, am mers apoi la un local, să petrecem, şi a fost excelent. Ne-am întors euforici puţin, băusem câteva pahare de vin. Când am coborât din maşină, ne-am trezit fixaţi de nişte gorile. Vreau aşa ceva nu am văzut în viaţa mea. Sper să nu mai văd vreodată. Erau inumani!

Era clar că vor să ne facă ceva pentru că ne fixau cu privirea. Recepţionerii au făcut semn să tacă. Apoi ei încercau să intre cu cardul într-o cameră de lângă noi. Ne-am dat seama atunci că trebuie să plecăm. Ne-am făcut bagajele, am ieşit cu ele din hotel, uşor…uşor. Noi trebuia să stăm şi ziua următoare.

Marele avantaj a fost că era poliţie la fiecare intersecţie, fiind Paştele era plin de Poliţie pe străzi. Cert e că am ajuns până la urmă la Ungheni, la socrii, şi am sărbătorit acolo. Dacă rămâneam în acea noapte, nu cred că mai eram în viaţă în acest moment. Nici eu, nici Cristina, nimeni”, a completat Mădălin Ionescu.

Mădălin Ionescu este un cunoscut realizator și prezentator de televiziune, care de-a lungul anilor a moderat numeroase emisiuni de succes. Fostul prezentator de televiziune Mădălin Ionescu este căsătorit cu Cristina Șișcanu de câțiva ani. Aceasta este cea de-a doua căsnicie a ex-moderatorului TV. Cei doi au împreună o fetiță, Petra. Din primul mariaj, Mădălin Ionescu are doi copii: Ștefania și Filip.

