Mădălin Voicu face mărturisiri incredibile. “I-am spus mamei că am luat o boală venerică”

Binecunoscutul artist Mădălin Voicu a făcut dezvăluiri incendiare la o emisiune de televiziune. El a mărturisit că l-a vârsta de 13 ani i-a spus mamei sale că a luat o boală venerică.

Mădălin Voicu, care a fost căsătorit cu Carmen Olteanu, a fost invitat în platoul emisiunii Agenția VIP, de la postul de televiziune Antena Stars, unde a făcut mărturisiri incredibile.

Mădălin Voicu, care are o nouă iubită, și-a adus aminte de vremurile copilăriei și de părinții săi.

Printre altele, artistul a afirmat că la vârsta de 13 ani i-a spus mamei sale că a luat o boală venerică.

“Undeva în jur de 12 ani, tata m-a prezentat unei doamne, Pentru mine era doamnă că avea vreo 30 de ani, şi mi-a zis tata “Te rog stai aici cu doamna Jeni, faci lecţiile, mănânci, te odihneşti şi seara vin eu şi te iau.” Apoi fugeam de la şcoală şi mă duceam la tanti Jeni. Înainte de 13 ani i-am spus mamei mele că am luat o boală venerică. Mama a înnebunit”, a declarat Mădălin Voicu.

“Tata a vrut să mă înveţe vioară, a văzut că am ureche, că am ritm, trebuia să încep să studiez. N-a fost cu putinţă pentru că tata nu era un tip sever, nu aveam răbdare nici eu, nici el. Atunci am primit lecţii de la profesori. În anul întâi de Conservator, am avut 70 de absenţe şi Maestru l-a sunat pe tata: ce facem, are absenţe, nişte scutiri şi tata a zis: poftim?!. Tata m-a lăsat repetent”, a mai spus artistul.