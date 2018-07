Mădălina aşteaptă acum şi confirmarea medicului pentru a fi sigură de faptul că este cu adevărat însărcinată. Tatăl copilului este iubitul ei, Mihai, pe care îl cunoaște de câteva luni.

“În proporţie de 90% sunt însărcinată. Am greţuri, mi-au crescut sânii, am pofte. Am făcut un test de sarcină, a ieşit pozitiv, dar trebuie să-mi confirme şi un medic să fiu sigură. Tatăl copilului este iubitul meu, Mihai. Suntem împreună de două luni, dar îl cunosc de 5-6 luni. Ne-am cunoscut într-un club, el este barman. Eram cu Kamara când l-am cunoscut. Încă nu ne-am mutat împreună pentru că el este plecat la mare pe perioada verii. Când se va întoarce ne vom muta împreună. El este foarte fericit şi încântat. A sărit în sus de fericire. Şi eu îmi doream”, a spus Mădălina, fosta amantă a lui Kamara.

