Magda Catone, mărturisire la șase ani de la moartea lui Șerban Ionescu. „Am senzația că e cu mine”

La șase ani de la moartea actorului Șerban Ionescu, Magda Catone a făcut mărturisiri de suflet despre familia sa și despre cel care i-a fost soț.

"Am senzaţia că îmi continui viaţa corect... Prin Carol (n.r. fiul lor) eu am sezaţia că Şerban e cu mine. E o prelungire aşa de frumoasă", a declarat Magda Catone la emisiunea "Răi da buni", de la Antena Stars.

"Am acceptul de la Corabia, aşteptăm să se finalizeze restaurarea unei săli de teatru, ar fi o propunere să îi poarte numele. Ar fi trebuit să fie gata. E o sală construită la 1937 şi o vor pregăti cu tot ceea ce este necesar ca să fie un spaţiu unde cultura să fie la ea acasă", a mai spus actrița, conform spynews.ro.