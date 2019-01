„Eu sunt în doliu. Mama mea a murit, a fost înmormântată alaltăieri. E foarte greu (n.r. să joc în aceste condiții). Noi așa suntem învățați. Dar intrând în piesă, nu mai ieși în realitate. Acum revin în realitatea mea. Mama nu mai e. Am avut o relație extraordinară. Am fost și am mers acolo și întâmplarea face că după trei zile, când era încă lucidă, și-a dat obștescul sfârșit. Sunt împăcat cu soarta, și a părinților mei. S-au chinuit enorm în perioada comunismului', a povestit Florin Zamfirescu, la „Răi da Buni'.

Mama actorului Florin Zamfirescu a fost învățătoare . Anunțul dureros al morții a fost făcut de Raluca, sora actorului, pe contul de socializare.

„20 şi 93 de ani! Acum ea nu mai e. S-a risipit ca un nor după ploaie… mama. Mulţumesc pentru gândurile voastre…', a anunțat Raluca, pe rețelele de socializare.

