Marcel Pavel n-a fost ușă de biserică în adolescență. „Jucam poker, eram groaznic. Eram golănaș”

Marcel Pavel s-a confesat la emisiunea „De-a viața ascunselea cu Florentina Fântânaru”, de la postul de televiziune Antena 3.

Artistul a făcut dezvăluiri din tinerețea sa, afirmând că i-a dat mari bătăi de cap mamei sale.

„I-am făcut numai necazuri mamei. M-au dat afară din școală, am fost exmatriculat din cauza absențelor. Am repetat un an la liceu. Mergeam la jocuri, mă băteam cu copiii, fumam, jucam poker, eram groaznic.

Eram golănaș, dar iubeam ceea ce făceam. Pe unde vedeam tobe acolo eram. Cântam bine și la violoncel. Am studiat muzică clasică, dar tobele îmi plăceau. Eram rocker”, a afirmat Marcel Pavel.

Marcel Pavel s-a căsătorit în 1992 cu Violeta Șmîșleaeva, fostă balerină a Teatrului Bolșoi din Moscova. Cuplul are trei copii. Cei doi băieți, Sasha și Richard, sunt amândoi interesați de oportunitatea unei cariere muzicale. În 2013, Violeta i-a dăruit și o fetiță, care a primit două nume Ioana și Iuvenalia, după bunicul ei din partea mamei.

