Marcel Toader, declarații neașteptate. „Trebuie să îmi cer iertare față de toată lumea”

Omul de afaceri Marcel Toader a fost prezent în platoul emisiunii Teo Show, de la Kanal D. Acesta a vorbit despre viața sa din trecut, dar și despre ce se întâmplă cu el în prezent.

„Am fost și la biserică. M-am împăcat cu mine însumi. Nu am apucat să vorbesc cu toată lumea. Trebuie să îmi cer iertare față de toată lumea. Cel mai mare regret al meu este că nu am o familie. Voiam o familie mare, numeroasă, voiam ce am văzut la mine, la părinți, la bunici”, a declarat Marcel Toader.

„În ultima vreme am încercat să fac lucrurile să funcționeze, ceea ce era greșit. M-am grăbit. Am forțat lucrurile. Acum las destinul să lucreze. Am stat mult de vorba cu mine. Mă mai uit la filme pe net, dar în rest stau de vorba cu mine. Cred că ies în câștig. Am fost un bărbat asumat mereu, nu am dat vina pe nimeni. E un proces dureros”, a mai spus el.

„Pot să o iau de la capăt, de ce nu? Pentru visul meu eu fac orice. Îmi doresc o fetiță! Toată viața mea mi-am dorit o fetiță! Pe femeile din viața mea am vrut să le fac independente. Să nu fie dependențe de mine, ci să fie independente. Nu știu să întreb, nu știu să cer. Mă tem că aș putea să rătez iar. Mi-e teamă de eșec. Nu sunt singur pe lume. Mama a suferit, fiul meu, la fel. De-asta mi-e frică”, a încheiat Marcel Toader.

Marcel Toader este un fost jucător profesionist de ruby, care ulterior a devenit om de afaceri. marcel Toader este cunoscut și pentru numeroasele mariaje pe care le-a avut. Acesta a fost căsătorit de șase ori și are la activ tot atâtea divorțuri. Ultima căsnicie a fost cu cântăreața de muzică populară Maria Constantin.

