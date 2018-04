Marcel Toader, dezvaluiri despre relația cu Bianca Roman, fostă ispită la Insula Iubirii. “Ea nu s-a speriat”

Marcel Toader a făcut dezvăluiri despre relația sa cu Bianca Roman, fostă ispită la show-ul de televiziune Insula Iubirii.

În luna ianuarie a acestui an, omul de afaceri Marcel Toader a divorțat de cântăreața de muzică populară Maria Constantin.

Despre Marcel Toader s-a spus în ultima vreme că ar avea o relație cu Bianca Roman, fostă ispită la show-ul Insula Iubirii, de la postul de televiziune Antena 1.

Marcel Toader a făcut declarații despre relația cu Bianca Roman, care a devenit mămica unei fetițe anul trecut, la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1.

„E mult spus o relație, sincer să fiu. Ea nu s-a speriat de cuvântul relație. Am stat de vorbă de la 8 seara până la 5. Chimia comunicării a fost fantastică. Lucrurile au început simplu, am stat mai mulți la o masă la un eveniment. Eu vorbind cu Bianca chiar spune adevărul își asumă ce s-a întâmplat. Cum ne-am cunoscut am chemat-o la eveniment.

Am făcut cunoștință, am defilat cu fiul meu apoi am stat la un vin. Ce spune Bianca e cu totul adevărat… E o femeie foarte caldă, volubilă. Nu pot să spun că nu m-am simțit foarte bine. Am stat de vorbă la ureche. A doua zi dimineață ne-am trezit la 10, a plecat la Brașov…

Ea stă acolo, nu ne-am gândit la pasul următor. Deocamdată suntem doi oameni care spunem lucrurilor pe nume. Mă bucură faptul că unii oameni nu pun preț pe trecutul meu. A citit comentariile, e normal să fie așa”, a mărturisit Marcel Toader la Xtra Night Show.