Marcel Toader se distrează la mare. Cine e Lizeta, femeia cu care se afișează | FOTO

Marcel Toader, care la începutul acestui an a divorțat de cântăreața de muzică populară Maria Constantin, a depășit de mult momentul separării și se bucură din plin de viață.

Omul de afaceri, care are la activ șase căsnicii și tot atâtera divorțuri, se află la mare, unde se distrează pe cinste. Pe contul său de socializare, Marcel Toader a postat câteva fotografii în care apare alături de o brunetă pe nume Lizeta Haralambie.

Despre Lizeta, Marcel Toader afirma, într-un interviu pentru Antena Stars, că este doar o bună prietenă.

„Lizeta pentru mine a apărut când trebuia. Noi avem și o relație profesională, pentru că se ocupă de anumite dosare de ale mele. faptul că am stat de vorbă pe tema asta a vieții, a lucrurilor ne-a apropiat și mai mult. Noi aprope zilnic stăm de vorbă…”, declara Marcel Toader.

„… Exact ce văd eu la o femeie, Lizeta are. O femeie cu o minte deschisă, o femeie care socializează foarte mult… Nu cu asta începi? Cu un sentiment de prietenie la început, să zicem? Nu e prietenia care intervine și după aceea vedem ce o vrea Dumnezeu mai târziu pentru că așa cum v-am spus, las destinul să lucreze. Nu mai forțez nimic”, mai spunea omul de afaceri.

„Eu nu am prietene femei, de suflet, numai bărbați. Nu am încredere în femei. Nu am nicio prietenă de suflet femeie. Eu cu marcel suntem prieteni vechi. Ne știm de foarte mulți ani. de pe vremea când era căsătorit cu Gabriela Cristea”, completa Lizeta Haralambie.

