Omul de afaceri Ion Țiriac a trăit una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din viața lui cu ziarista egipteană Sophie Ayad. Aceasta a acordat un interviu pentru click.ro, în care a vorbit despre viața sa personală. A mărturisit că nu există niciun bărbat în viața sa în acest moment.

„Nu, nu este nimeni în viaţa mea. Nu mă pricep să întreţin relaţiile cu bărbaţii. Nu am fost foarte norocoasă nici cu tatăl fetiţei mele Jasmin. Am crescut-o absolut singură. Fraţii ei (n.r. Ioana şi Karim) sunt familia ei”, a declarat Sophie Ayad.

Fosta iubită a lui Ion Țiriac a vorbit și despre drama prin care trece cu tatăl său, care a rămas paralizat în urma unui atac cerebral.

„De Crăciun, voi merge să-l vizitez pe tatăl meu în Germania. El a suferit un teribil accident cerebral în urmă cu un an, în urma căruia a rămas paralizat şi nici nu mai poate articula vreun cuvânt…

Singura mea dorinţă este ca tatăl meu să se facă bine. Mi-aş dori ca oamenii să conştientizeze gravitatea acestei probleme şi mă voi implica într-o campanie în acest sens. Oamenii în general uită că totul se poate schimba într-o secundă, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul tatălui meu”, a spus ea.

Născut pe 1 mai 1939, Ion Țiriac a trecut, de-a lungul existenței sale, prin braţele mai multor femei. După căsătoria cu Erika Braedt, actualmente Siegwart, care a durat între 1963 şi 1965 şi care a fost şi singurul mariaj de până acum al miliardarului, Țiriac s-a iubit vreme de un an cu Victoriţa Dumitrescu, fosta mare campioană mondială la handbal, plecată dintre noi la vârsta de 73 de ani. În anii ’70, Țiriac a format un cuplu cu manechinul Mikette von Issenberg, cu care are un copil, pe Ion Ion. Între 1984 şi 1992, canadianca Heather MacLachlan, care lucra la firma de management sportiv a lui Țiriac, a fost prietena oficială a afaceristului român, urmată de ziarista egipteană Sophie Ayad, cu care fostul sportiv are doi copii, Karim şi Ioana. Cei doi s-au cunoscut în anul 1992, la Munchen, prin intermediul unei prietene.

