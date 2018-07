Maria Constantin are la activ două mariaje eșuate. Prima dată a ajuns la altar alături de interpretul de muzică populară Ciprian Tapotă, cu care are și un băiețel, rămas după separare în grija tatălui. A doua oară și-a încercat norocul cu omul de afaceri Marcel Toader, relație încheiată la notar, la începutul acestui an.

Deși despărțirile nu au fost lipsite de scandaluri, artista s-a străduit să se concentreze asupra carierei. A lansat un album nou, pregătește o melodie cu Pacha Man, pentru toamnă, este studentă la Conservator și valorifică la maximum timpul liber.

Maria și-a propus să se bucure de viață. Recent, ea a participat la un eveniment monden unde a admirat rochii de mireasă, rochii de seară, buchete și aranjamente florale pentru nunți și petreceri.

“Tocmai de asta am venit și eu, să mai văd, să-mi amintesc cum e la nuntă… Glumesc! Nu, am venit pentru bunul meu prieten Alin Gălățescu, nu am putut să-l refuz, pentru că noi suntem prieteni și e un om minunat. Tot timpul studiez și sunt oarecum interesată de lucrurile astea, pentru că, mai nou, din câte observ, se merge foarte mult pe naturalețe. Rochiile de mireasă par mai mult ca niște rochii de seară, adică nu mai este nimic pompos, nimic extravagant. Se merge foarte mult pe simplitate, pe naturalețe și mie asta îmi place”, ne-a mărturisit artista.

“Lumea este foarte curioasă cine este în viața mea”

Maria Constantin nu își mai face planuri în privința vieții personale, ci preferă să lase destinul să o surprindă. Simpla prezență a ei alături de un bărbat stârnește curiozități și comentarii. A apărut cineva în viața ei? Ia în calcul o a treia nuntă la un moment dat?

“Deocamdată nu pot să pun în balanță și să discut despre lucrurile astea, însă niciodată să nu spui niciodată. Nu aș vrea să declar ceva de genul: «Domne, eu nu mă mai mărit în viața mea, mi-au ajuns două căsnicii!» Da, poate că mi-au ajuns două căsnicii, din punct de vedere psihic, dar, na, nu știu, nu pot să spun niciodată nu. Cine știe?, poate vine Făt-Frumos pe un cal alb și mă cucerește din nou și asta e!”, a declarat, pentru Libertatea, cântăreața.

După ce a lăsat să planeze misterul asupra vieții ei personale, artista a recunoscut deschis că este singură. În schimb, nu duce lipsă de admiratori. “Am făcut foarte multe declarații, pentru că toată lumea este foarte curioasă cine este în viața mea. Am spus, la un moment dat, că, într-adevăr, poate am o relație, poate nu am o relație. Nu cred că pot să numesc o relație ceea ce am eu în momentul de față. Am mai mulți prieteni, amici cu care ies, ne distrăm, ne simțim bine împreună, dar mai mult nu pot spune. Cred că o relație serioasă o numești după ceva timp. Deci, deocamdată, nu e cazul de o relație serioasă, nu este vorba de nicio nuntă, nici măcar de un iubit, când va fi momentul, vă anunț”, a promis ea.

