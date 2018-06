Maria Constantin a învățat din greșelile trecutului. “Am înțeles că este mult mai bine așa”

Maria Constantin a acordat un interviu pentru Antena Stars, în care a făcut declarații despre viața sa personală. Se pare că în viața interpretei de muzică populară există un bărbat, însă aceasta a decis să fie mai discretă în acest sens.

“Ne-am cunoscut prin prisma unei prietene a mea. Am mers la club, ne-am distrat. Acuma și dacă va fi ceva, voi păstra doar pentru mine. Fericirea se împarte tot timpul la doi… Da, sunt fericită. Am multe motive.

Acum o să urmeze vacanța, o să vină fiul meu la mine, o să fie foarte frumos, o să mă bucur de momente foarte frumoase. Nu vreau să-mi fac planuri de vacanță acum, aștept mai întâi să îi iau

Nu aș spune nu dragostei. Cine a spus că spun nu? Încerc lucrurile acestea să le țin departe de presă, de toată lumea asta mondenă, pentru că eu consider că este mai bine așa. Cu momentele grele prin care am trecut, am înțeles că este mult mai bine așa. Viața mea privată este viața mea privată, care mă privește doar pe mine și familia mea eventual, în rest nu”, a afirmat Maria Constantin.

Maria Constantin este o cunoscută cântăreață de muzică populară. Artista a fost căsătorită cu omul de afaceri Marcel Toader, cel de-al doilea soț al ei, de care a divorțat cu mare scandal. Maria Constantin a fost căsătorită și cu Ciprian Tapotă, cu care are un băiat, Codruț.

