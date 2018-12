Maria Ilioiu, ispita de la Insula Iubirii, dă cărțile pe față despre fostul iubit. „A crezut că sunt vreo gâscă. Face șantaj emoțional”

Fosta ispită de la show-ul de televiziune Insula Iubirii, show transmis de postul de televiziune Antena 1, a făcut declarații despre ruptura dintre ea și bărbatul cu care urma să se căsătorească.

„El a încercat greşit. A crezut că sunt vreo gâscă. Face şantaj emoţional. De fiecare dată când ne despărţeam, mă şantaja aşa şi vedea că merge. Am fost un an şi ceva împreună, aproape doi. Am realizat că nu poţi să trăieşti cu un om pe care nu-l mai crezi. Eu am realizat că în lumea în care trăim, aproape toată lumea minte.

Aş fi fost cea mai fericită femeie dacă el şi-ar fi păstrat cea mai importantă calitate a unui om. Eu am greşit, am cerut prea mult de la cineva care avea puţin de oferit”, a declarat Maria Ilioiu într-o intervenție telefonică la Antena Stars, conform spynews.ro.

„Erau nişte probleme pe care el de data asta, primind inelul, mi-a promis că o să le îndrepte. M-a făcut să-mi dau seama că este fără caracter. Am fost minţită de prea multe ori şi mi s-a luat să accept chestia asta.

El mi-a promis că lucrurile se vor schimba, dar l-am prins din nou cu minciuna. Măcar dacă m-ar fi înşelat, eu oricum am spus că înşelatul îl pot accepta în ziua de astăzi, fiind atât de multe provocări şi ispite la tot drumul.

Minciună, pur şi simplu. Şi dacă nu ai încredere într-o relaţie, nu ai nimic”, a mai spus ispita de la Insula Iubirii.

Maria Ilioiu este una dintre cele mai dorite ispite de la Insula Iubirii, dar și cea mai controversată apariție de pe micul ecran. Sezonul acesta, roșcata a reușit performanța de a-l cuceri pe Bogdan, iubitul lui Hannelore, alături de care a petrecut momente incendiare. În urmă cu ceva timp, Maria Ilioiu anunța fericită că fusese cerută în căsătorie, însă de curând a decis să își vadă singură de drum și i-a înapoiat inelul de logodnă partenerului ei.

