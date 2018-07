Mariana Moculescu este fosta parteneră de viață a compozitorului Horia Moculescu, cu care are o fiică, Nidia.

Mariana Moculescu a fost prezentă în platoul unei emisiuni de la Kanal D, unde a vorbit din nou despre fostul ei partener de viață.

Mariana Moculescu a comentat și despre actrița Alexandra Velniciuc și relația acesteia cu Horia Moculescu. Alexandra Velniciuc este cea care a realizat și prezentat ani de zile emisiunea „Atenție, se cântă”, alături de Horia Moculescu, la Televiziunea Națională.

„Cine are grijă de Horia în zilele astea? Cine îi ține moralul sus? Nu cred că Alexandra Velniciuc, care este drăguță și este o actriță renumită în România. Și am văzut că paparazzii i-au surprins zilele trecute în mall bând împreună ceva. Au o relație de prietenie de 10 ani de zile. Alexandra Velniciuc, o fată tânără, de 35 de ani. tatăl ei a fost profesorul meu de vorbire scenică. Și cred că nu este într-o competiție Alexandra Velniciuc cu Nidia Moculescu pentru că diferența între ele este o diferență foarte mică de ani. Adică Alexandra are 34 de ani, iar Nidia are 28 de ani.

Nu aș vrea să cred că sunt două surori și că domnul Moculescu poate să aibă așa grijă de Nidia, cât și de această domnișoară Alexandra Velniciuc, care pozează foarte tare în… Eu repet, îmi este simpatică, este chiar frumușică și are așa o perdsonalitate, normal – este actriță. dar totuși de ce vine și spune că este doar așa o amiciție. ce amiciție, care amiciție? Eram la Milano și domnul Moculescu a dorit să înregistrez video acel concert, acel spectacol. Și vreau să vă spun că încontinuu îi dădea mesaje domnișoara Alexandra Velniciuc, care îi poartă foarte mult de grijă, dar să stea liniștită, că de grijă poate să-i poarte chiar fiica sa și a mea. Nu sunt în competiție”, a afirmat Mariana Moculescu.

Despre acuzațiile pe care i le-a adus fostul ei soț, Horia Moculescu, Mariana Moculescu a ținut să spună că, în urmă cu câteva zile, nu sunt adevărate.

„S-a spus că am fost internată într-un spital de psihiatrie. Am vorbit cu un doctor și o să se stabilească dacă eu am fost internată în spital. Eu nu am fost niciodată internata. Putem verifica treaba cu spitalul.

La vârsta de 18 ani și jumătate l-am cunoscut pe domnul Moculescu. Am trecut de o tentativă de viol, am fost rapită de patru indivizi. Eram virgină și am rămas virgină. Eu l-am încercat pe Horia să văd dacă mă doreste. Eu oricum o păstram pe Nidia, dar l-am testat”, a mai spus Mariana Moculescu.

