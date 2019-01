Mario Fresh și Andreea Arsine, în cel de-al treilea sezon “Exatlon”

Andreea Arsine (30 ani) și Mario Fresh (19 ani) se numără printre cei 20 de concurenți care vor ajunge în îndepărtata Republică Dominicană. Vor face parte din echipa Faimoșilor, ea este una dintre cele mai de succes atlete din România, practică atletismul de la vârsta de 8 ani și are în spate 11 ani de performanțe. Născută în Botoșani, Andreea Arsine a câștigat de-a lungul timpului numeroase titluri – campioana națională , internatională și balcanică la atletism, a participat și la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 (la proba 20 km marș).

„ chiar este pentru mine o provocare. E un pachet întreg, fizic și psihic. Sunt obișnuită saă câștig, nu am acceptat de-a lungul vieții mele locul II sau III, cumva cred ca am fost predestinatată să câștig, dar știu să și pierd, am învățat și asta ', spune Andreea Arsine despre participarea ei la „Exatlon'.

Mario Fresh este un tânăr cântăreț, extrem de talentat în domeniul muzical, și, în acelasi timp, pasionat de sport, fitness în special. Mario Fresh a intrat și mai intens în atenția publică prin frumoasa poveste de iubire pe care o trăiește de doi ani și jumătate cu Alexia Eram, fiica Andreei Esca.

„Sunt un tip competitiv și îmi doresc să descopăr care îmi sunt limitele. În muzică nu am pierdut de multe ori, de aceea va fi pentru mine o adevărată provocare. Îmi doresc să rezist în competiție cât mai mult. Nu sunt un sportiv de performanta, dar vreau să mă autodepășesc ', a declarat Mario Fresh.

Atleta Andreea Arsine (27 de ani) s-a calificat la Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro, după ce a realizat baremul în cursa de 20 kilometri marş de la Podebrady (Cehia), pe care terminat-o cu timpul de o oră, 35 de minute şi 47 de secunde.

