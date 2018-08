Mârlanu’ se întoarce în echipa Trăsniților. Toni Ionescu revine pe micile ecrane

Mârlanu este gata să descrețească frunțile celor care urmăresc Prima TV și să își încânte publicul.

Pentru mine revenirea în televiziune a fost o chestie normală. Prima zi de filmare am avut senzația că alaltăieri am fost la muncă, am avut o pauză și m-am reîntors să filmez în platou. Pot spune că mi-a fost extraordinar de dor de operatori. Ei au fost și sunt primul meu public, ei sunt azimutul meu. Dacă vreo scenetă, vreo glumă mi se pare ca nu va avea impactul dorit, eu cu ei verific. Îi văd la cameră, râd sau nu râd. De ei mi-a fost cel mai dor', a spus Toni Ionescu.



Toni şi-a început activitatea artistică în emisiunea „Chestiunea zilei” şi a continuat cu comedy-show-urile „Tilică, steluţă de cinema”, „Pitici şi tătici”, „Trăsniţi în NATO”, unde a interpretat rolul unui sergent autoritar, incult şi grobian, și, nu în ultimul rând, în serialul Trăsniții, unde a continuat aventurile lui Mârlanu.

Producția românească Trăsniții, difuzată de Prima TV, s-a bucurat de un succes remarcabil de-a lungul timpului. În anul 2015 a fost desemnat, de către Guinness Book, cel mai longeviv sitcom din lume, iar în urmă cu un an, distribuția serialului a atins un număr record de peste 18.000 de ore de filmare.

Citește și: LIVE TEXT/ Mitingul diasporei, în Piața Victoriei. Românii din străinătate se adună la București / FOTO