Mărturia cutremurătoare a lui Brigitte Sfăt. „Nu pot să fiu iposcrită și să spun că nu mi-am dorit să-mi iau și viața”

Brigitte Sfăt a făcut declarații sfîșietoare despre viața sa și despre problemele pe care le-a avut de-a lungul anilor.

Brigitte Sfăt este partenera de viață a fostului mare campion la tenis Ilie Năstase, cu care are un mariaj presărat de numeroase despărțiri și împăcări.

Brigitte Sfăt, care s-a tatuat de curând, a făcut mărturisiri dureroase la o emisiune de televiziune.

„Am fost printr-o țară străină operată și mi-am dat seama că sunt singură și că o să pierd totul. Mi-am dat seama că mama m-a făcut singură și că voi muri singură. Dacă Ilie m-ar fi iubit, m-ar fi prețuit atunci când m-a avut”, a povestit Brigitte Sfăt într-o emisiune de televiziune.

„Am muncit 7 ani pentru a reface totul, am pierdut casa, am pierdut un milion de euro,… am pierdut libertatea și apoi am luat-o de la zero. Cred că atunci când ai credință în Dumnezeu, nu îți dă mai mult decât poți să duci.

Nu pot să fiu ipocrită să spun că nu mi-am dorit să-mi iau și viața. Atunci îl aveam doar pe fiul meu, dar atâta timp cât suntem sânâtoși, mai ales cu capul, putem să le facem pe toate…

Eu, în momentul în care am siguranța aceasta financiară, mi- am pus întrebarea „Ce mă face fericită?” Îmi doresc să fiu iubită și să iubesc, îmi doresc o persoană care să fie jumătatea mea, să empatizeze cu mine, să nu fie egoistă.

Din păcate, relația mea cu Ilie s-a stricat. Eu mi- am dorit copil cu el, i-a promis fostei soții că nu o să facă niciodată copil cu mine…

Am atâtea laturi frumoase pe care vreau să le arăt și să le împart cu mine. Eu nu mai stau cu Ilie din martie. Mi-e frică de singurătate, mi-e frică să fiu singură și mi-e frică de oameni.

Nu am înșelat niciodată, sunt omul care dau totul, nu am înșelat, am încercat să-mi fac o relație, am rămas cu foarte multe traume în urma relației, am iubit și m-am simțit femeie, dar am fost foarte dezamagită.

Prietenii lui Ilie nu m-au acceptat, nu știu dacă mă iubește. Dar eu vreau să fiu fericită. Prima decizie pe care am acceptat-o a fost să plec din casa lui”, a mai afirmat Brigitte Sfăt.