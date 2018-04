Mărturie de suflet a lui Gabriel Cotabiță. “Îmi e dor de mine atunci când lumea era la picioarele mele”

Binecunoscutul cântăreț Gabriel Cotabiță a făcut mărturisiri de suflet. El a afirmat că îi este dor de vremurile când avea lumea la picioare.

Gabriel Cotabiță este unul dintre cei mai cunoscuți și cei mai apreciați cântăreți de muzică ușoară de la noi. de-a lungul anilor, artistul s-a bucurat de un imens succes la public

În mai 2015, Gabriel Cotabiță a trecut printr-o mare cumpănă, fiind în comă. După ce și-a revenit miraculos, Gabriel Cotabiță s-a căsătorit, în toamna anului 2016, cu Alina, cea care i-a devenit cea de-a doua soție.

Invitat la emisiunea Răi da’buni , de la Antena Stars, Gabriel Cotabiță, în vârstă de 62 de ani, a mărturisit că îi este dor de el așa cum era pe vremea când lumea era la picioarele lui.

“După ce am trecut prin ce am trecut, pot să spun că nu mai am frici. Îmi e dor de tinereţe, de iubirile specifice tinereţii, cam asta e. Îmi e dor de mine, atunci când lumea era la picioarele mele. Nu pot să spun cine mi-a spus că-i lipsesc, înseamnă că am lăsat amintiri frumoase”, a afirmat Gabriel Cotabiță.