Sora Denisei Răducu a oferit detalii neștiute despre ultima perioadă din viața regretatei artiste.

Denisa Răducu, cunoscută publicului larg sub numele de scenă Denisa Manelista, a murit în luna iulie a acestui an. Avea doar 27 de ani și a fost răpusă de o boală cumplită la ficat.

Denisa Răducu a fost înmormântată în satul natal, din Vâlcea.

Sora Denisei Răducu, Adelina, a acordat un interviu pentru o emisiune de la Kanal D, în care și-a amintit de ultimele clipe din viața regretatei artiste.

De asemenea, Adelina a vorbit și despre lupta teribilă cu boala a Denisei Răducu.

„Nu-mi este ușor să vorbesc despre sora mea. Nu ne-am revenit. Presupun că în continuare o să fie greu. M-a sunat cu multe zile înainte de a afla de boală. Îmi spunea că se simte obosită și o să-și facă un control. Mi-a spus că i-au depistat două tumori, că este foarte speriată, dar nu știa dacă sunt benigne sau maligne și trebuie să aștepte rezultatele. Cred că medicii au știut de la început.

La câteva săptămâni după ce am aflat de boala ei, am decis să vin în țară ca să o susțin. Când am venit noi, ea a mers la Viena că să fie convinsă. Când ea a plecat la Viena eu m-am reîntors în Spania, am mai stat o perioadă și am revenit în țara că să-i fim alături. Din iunie am stat până la final cu ea.

Era șocată, traumatizată de faptul că a fost diagnosticată cu o boală atât de cruntă. Ea a luptat până la final, în niciun moment nu spunea că nu își mai dorea să trăiască. Mereu spunea că abia așteaptă să se facă bine.

Ea știa cu ce a fost diagnosticată, dar nu știa în ce stadiu e boală. Își dădea seamă că e din ce în ce mai rău și punea întrebări. Când erau momente mai bune, avea mai multe speranțe”, a mărturisit Adelina.

„Nu știu dacă am simțit vreodată că se apropie finalul, nu conștientizam finalul. Noi am sperat până în ultima clipă, la fel că și ea.

Prefer să nu-mi amintesc finalul. Eram alături de ea. Da, a fost ok. A fost bine, am vorbit normal. Totul s-a întâmplat în somn. Nu a fost un final să țipăm.

Am văzut că respiră mai greu. Nimeni nu avea un somn liniștit știind că ea suferă. În fiecare zi cerea câte ceva. Noi am cinat seară, am vorbit, mult spus râdeam”, a mai spus sora Denisei Răducu.

„Niciodată nu am vorbit despre cine o să rămână cu ceva. Nici acum nu e ok să vorbim despre asta. În continuare, tot ce este, este al ei. În copilărie, ne înțelegeam bine, am avut o copilărie foarte fericită împreună.

Am visat-o, dar nu așa cum o visează mama sau tata. Ultima data când am visat-o îi reproșam faptul că m-a lăsat singură, iar ea mi-a zis că nu m-a lăsat singură. De atunci nu am mai visat-o. Durerea nu o s-o putem uita niciodată. Mă ocup de familie, de copii. În orice moment îți amintești de ea. Pentru familie și pentru copii, merg înainte.

Ea tot timpul îmi făcea cadouri, la toată lumea ne făcea cadouri. Mie mi-a dăruit o pereche de cercei ai ei, pentru că nu îi plăceau ai mei. Asta a fost ultimul lucru pe care mi l-a dăruit, dar fără să se știe ce o să se întâmple.

Niciodată nu am auzit-o spunând că tot ce are îmi rămâne mie. Nu m-ar bucura. Sunt lucruri despre care nu pot să vorbesc. Eu nu pot să fiu mulțumită, nu am cum să mă bucur de așa ceva, niciodată nu mi-aș fi dorit așa ceva.



Singurul lucru care m-a deranjat la momentul respectiv e că o vedeam pe ea că suferă și vedeam prea multe materiale despre ea. Noi nu voiam să dăm apă la moară, voiam să fim doar lângă ea. Tot timpul a fost puternică. Știam că are dureri.

Din punctul meu de vedere a fost o relație perfectă cu ea. Le mulțumesc fanilor pentru încurajările pe care i le-au dat când a avut nevoie. Avea oglinzi în casă, suferea mult când se vedea. Regrete cred că avem toți”, a mai spus Adelina.

„Nu vrea nimeni averea Denisei. Lucrurile Denisei sunt ale ei. Nu ne-am gândit ce să facem cu ele pentru că sunt încă ale ei. Legal sunt termeni pe care trebuie să-i facem.

Mama și tata au decis să-mi rămână mie. Nimeni nu s-a gândit ce să facem cu ele. Nimeni nu vrea averea Denisei. Demersurile au fost făcute, însă eu nu mi-am dorit așa ceva. Legal așa ni s-a spus.



Despre drepturile de autor nu am vorbit, suntem foarte afectați și nu am discutat nimic despre drepturile de autor.



Cu iubitul ei nu am rămas nici în relații foarte bune, însă nu suntem nici distanțați. Mai vorbim la telefon, dar nu foarte des”, a încheiat sora Denisei Răducu.