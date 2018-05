Mărturisile dureroase ale Andreei Raicu. “I-a spus mamei că nu o să se aleagă nimic de mine”

Fosta prezentatoare de televiziune Andreea Raicu, în vârstă de 40 de ani, a trecut prin experiențe care au marcat-o de-a lungul vieții. De altfel, Andreea Raicu a mărturisit recent că s-a luptat cu depresia.

Într-un interviu pentru Adevărul, Andreea Raicu și-a deschis sufletul și a povestit ce spunea tatăl ei despre ea în copilărie, când a văzut că este preocupată de modă.

“În general copiii îşi fac poveşti atunci când nu le place ce li se întâmplă în viaţă. Poveşti cu care cresc şi pe care le consideră realitatea. Sunt uneori lucruri mici care te pot afecta pe viaţă. Cuvinte pe care părinţii ţi le spun…

Tatăl meu era exasperat că, fetiţă fiind, eram extrem de preocupată de modă şi de cum arăt. I-a spus mamei că nu o să se aleagă nimic de mine şi că toată viaţa va trebui să existe cineva care să aibă grijă de mine, pentru că eu nu o să fiu în stare. Aşa că nu am vrut să primesc ajutor de la bărbaţi, pentru că ar fi însemnat că tata ar fi avut dreptate. Tata, care era un om extrem de deştept, îmi spunea că este o ruşine să spui că nu ştii. În momentul în care am învăţat că este normal să spui că nu ştii, am scăpat de o presiune fantastică”, a declarat Andreea Raicu.

Despre problemele sale cu depresia, vedeta a afirmat:

“Este foarte greu să accepţi că eşti în depresie pentru că, de multe ori, depresia este privită ca ceva de care ar trebui să ne fie ruşine. Şi acum există zile în care mă închid în casă şi am nevoie de timp cu mine pentru a-mi putea recăpăta energia, să văd care sunt nevoile mele. Văd foarte multe femei care muncesc extraordinar de mult. Sintagma „eşti puternică“ poate duce la depresie. Ai nevoie de pauze în care să spui „acum nu mai pot“. Acest lucru nu înseamnă că nu eşti puternică. Este firesc să te odihneşti, să ai grijă de tine şi de sufletul tău”.

Întrebată ce a vrut să spună atunci când a afirmat că se temea să nu sfârșească precum marilyn Monroe, fosta prezentatoare de televiziune a explicat:

“Vreau să fac o precizare. Multă lume m-a întrebat ce am vut să spun având în vedere că nici nu beam alcool, nici nu luam medicamente sau alte substanţe interzise. Dar îmi era frică de faptul că o să mor, că o să fiu împinsă să fac lucrul ăsta. Pentru că era foarte dureros. Toată durerea şi goliciune din suflet erau foarte greu de suportat. Îmi doream să se oprească într-un fel sau altul”.