Măsuri extreme luate de Iuliana Luciu. “Voi solicita daune morale pentru linșajul mediatic din ultimele zile”

Iuliana Luciu, sora mai mică a Nicoletei Luciu, a transmis un mesaj foarte clar pe contul său de socializare.

Vedeta este enervată la culme după ce s-a spus despre ea că ar fi spart casa unui bărbat, un fost iubit de-al său. Iuliana Luciu a anunțat că va recurge la instanță și va cere daune morale pentru tot ceea ce s-a spus despre ea în ultimele zile.

“Anunț pe aceasta cale posturile de televiziune si publicatiile că voi solicita în instanță daune morale pentru linșajul mediatic din ultimele zile. De asemenea, o voi acționa în instanță pe DOMNIŞOARA Andreea Podărescu. Subliniez domnişoară pentru că sus-numita nu este căsătorită, lucru care are mult de a face cu titlurile vehiculate în presă – “Iuliana Luciu a spart casa…”

Crima pe care am făcut-o? Am întâlnit într-o locație, ÎNTÂMPLĂTOR, un fost iubit. Da, am avut gesturi familiare. Da, am depănat amintiri. Nu vorbiserăm de patru ani. Nici măcar numărul lui de telefon nu îl mai aveam si nici nu îl am!

Oricât ar fi fost de nemulțumită de întâmplare această DOMNIŞOARĂ, nimeni şi nimic nu-i dădea dreptul să mă calomnieze. Sunt curioasă cum va dovedi în instanță că eu sunt o drogată şi toate celelalte mojicii pe care le-a scris despre mine. Iar presa care a prezentat toate aceste informații ca fiind adevărate, prejudiciindu-mi grav și total nefondat imaginea, va da socoteală în instanță.

Voi sesiza inclusiv CNA-ul și dacă nu aplică legea așa cum ar trebui, o să-i oblig prin proces să o facă!

Doamna avocat a trimis deja notificări și ne vedem în instanță! Ca să învățăm împreună că a fi jurnalist implică să fii responsabil cu informațiile pe care le publici şi care ating demnitatea umană. Nu ești responsabil, PLĂTEȘTI!”, a transmis Iuliana Luciu.

“Una este să scrie cineva despre tine că ești cu cineva mai în vârstă care este prietenul cumnatului tău, mai ales că am tot fost cuplată cu n persoane până acum, și alta este să scrie că ești o drogată, o c…ă, sa se lege de familia ta și sa fii amenințată”, a mai spus ea.

“A fost adus în discuție un copil de 9 luni cu care aș purta un război. S-a scris că nu pot să fac copii din cauze medicale și multe alte aberații. Eu iubesc copiii, indiferent de situație, n-aș putea să zic ceva despre un copil nevinovat și mai ales să duc un război cu unul… S-a sărit calul grav de data asta, că nici mie nu îmi place să mă țin de procese”, a adăugat vedeta.

