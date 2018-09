La începutul lunii februarie, Matteo a fost nominalizat la Ku Asian Music Awards, unde a câștigat premiul „Best Overseas Artist”, cu piesa „Panama” – titlu care i-a adus numeroase contracte.După o perioadă în care s-a împărțit între Asia și Europa, Matteo a decis că are nevoie de o pauză, așa că și-a luat iubita și a plecat în vacanță. Culmea este că nu a ales o insulă liniștită, ci a plecat tocmai în Egipt, în ciuda faptului că Ministerul Afacerilor Externe emisese un comunicat în care le specifica românilor să evite această țară! „Pe fondul incidentelor de natură teroristă, Parlamentul egiptean a decretat prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Arabe Egipt”, scria în atenționarea de călătorie, în care era specificat clar ca românii să manifeste o atenție deosebită la efectuarea călătoriilor către Sharm el Sheikh și alte obiective turistice din Sinaiul de Sud.

Matteo și-a făcut vacanța într-o zonă de risc a Egiptului

Matteo își dorea să ajungă în Egipt, așa că și-a luat inima în dinți și, alături de iubita lui, Elena, a plecat în vacanță acolo, în ciuda avertizărilor. Conștient de pericolul pe care îl implica locul pe care l-a ales pentru vacanță, Matteo a căutat un hotel în care să se simtă în siguranță atât el, cât și iubita lui. „De la începutul anului, a doua mea casă a devenit Asia, împărțindu-mi mereu timpul între acest continent și România. Simțeam nevoia de liniște, astfel că am decis să evadez pentru câteva zile, iar destinația aleasă a fost Egipt. E o zonă cu istorie și locuri frumoase, în care am considerat că voi reuși să-mi încarc bateriile. Când am plecat la drum știam deja ce s-a întâmplat în Egipt, însă hotelul ales era sigur pentru noi. Nu mi-aș pune niciodată viața în pericol și nici pe cea a iubitei mele”, ne-a declarat Matteo, care a avut norocul ca vacanța lui să nu fie presărată de evenimente neplăcute.