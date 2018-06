Medeea Marinescu este naturală atunci când apare în fața publicului și nimic din comportamentul ei nu trădează altceva decât ceea ce trebuie să transmită spectatorilor. De fiecare dată reusește să se identifice perfect cu personajul în pielea căruia intră. În funcție de complexitatea rolului, dar și de starea din momentul respectiv, actrița apelează la diverse metode pentru a avea o prestație reușită.

“Depinde de la rol la rol. Sunt roluri în care am nevoie să zic textul înainte, să mă adun, să mă gândesc la ale mele. Ascult jazz, asta fac, de obicei, când am nevoie să fiu într-o stare luminoasă, pozitivă”, ne-a mărturisit actrița.

Medeea Marinescu are în palmares numeroase filme (inclusiv unul în care a jucat alături de fiul ei, Luca!) și spectacole de teatru, însă de fiecare dată când urcă pe scenă are anumite trăiri.

Medeea Marinescu demonstrează că are o memorie foarte bine organizată. Ea are capacitatea de a stoca texte din spectacole diferite, dar și de a le șterge pentru perioade mari de timp, astfel încât în locul rămas liber să se depoziteze noi informații. Îi place ceea ce face și i se pare un mod plăcut de a trăi.

“Se setează. Sunt niște sertare pe care le ai, le deschizi și îți așezi frumos rolul acolo. De exemplu, pot să nu joc un an de zile un rol, apoi, sigur că am nevoie de repetiție, dar deschid acel sertar și textul este acolo. Dacă mâine mă anunță că spectacolul X nu se mai joacă, în momentul următor, am golit sertarul – adică în următoarele 24 de ore am uitat complet acel text! E foarte ciudat, așa e la mine, la alții poate e altfel”, ne-a dezvăluit Medeea Marinescu.