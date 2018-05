Medicul estetician Constantin Stan face dezvăluiri despre Andreea Berecleanu. I-a studiat chipul după o fotografie

Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu are 43 de ani și este considerată una dintre cele mai frumoase prezențe de pe micile ecrane din România.

Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul estetician Constantin Stan, din noiembrie 2016. Vedeta a mai fost măritată cu prezentatorul TV Andrei Zaharescu, cu care are doi copii, Eva și Petru.

Actualul partener de viață al Andreei Berecleanu, medicul estetician Constantin Stan, a fost invitat la emisiunea pe care Florentina Fântânaru o prezintă la Antena 3.

Constantin Stan a dezvăluit cum a studiat chipul Andreei Berecleanu dintr-o fotografie, înainte să formeze un cuplu cu acesta. Astfel, el a descoperit că chipul vedetei de televiziune este perfect, potrivit formulei frumuseții.

“Există o formulă a unui profesor din Statele Unite, cel care a stabilit criteriile de frumusețe și indicele de frumusețe calculând unghiurile pe care o față le are și proeminențele. Combinațiile dintre aceste caracteristici măsurate, introduse într-o formulă, au adus formula frumuseții la indice 1…

În momentul în care am calculat la fața Andreei aceste unghiuri și aceste proeminențe, indicele era 1. Asta era înainte de a fi împreună. Chiar am calculat acea formulă, ne cunoșteam, o vedeam la televizor, am folosit chiar o fotografie de a ei și am calculat aceste unghiuri. Chiar și acum am această fotografie“, a explicat medicul Constantin Stan.