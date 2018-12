Melania Medeleanu este însărcinată. Când va naște fosta prezentatoare tv

Redăm integral mesajul postat de Melania Medeleanu pe contul ei de Facebook:

Cand alegi sa-ti asumi un rol cu o componenta publica iti dai seama ca, implicit, multe perechi de ochi vor fi atintite asupra ta si ca ce faci, ce zici, cum actionezi poate fi supus unei analize amanuntite. Si adesea foarte subiective. Am impartit cu voi si bune si rele, provocari, reusite, esecuri, povesti personale si profesionale. Fiecare persoana decide care e limita potrivita pentru sine pana la care isi doreste sa impartaseasca detalii despre viata care incepe dincolo de usa casei. M-am straduit de-a lungul timpului sa-mi tin viata privata departe de ochii publicului, sa-i protejez in acest fel pe cei ce-mi sunt apropiati si care n-au nicio vina ca eu am ales o meserie care implica uneori si lumina reflectoarelor.

In proaspata mea familie, in care doar eu sunt ceea ce se cheama persoana publica', as vrea, si cu ajutorul vostru, sa raman consecventa acestui principiu. Cu atat mai mult in aceasta perioada de maxima vulnerabilitate, cu incarcatura emotionala uriasa, in care, in preajma Craciunului, dupa 9 luni de fluturi si griji, voi primi cel mai frumos, cel mai asteptat dar al vietii mele, la care aproape ca nu mai indrazneam sa sper: un prunc minune. Va multumesc pentru intelegere si discretie.