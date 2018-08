Mesajul Anamariei Prodan pentru femei. „Nu poate petrece timp cu bărbatul care nu o respectă”

Într-un text pe care l-a dat publicității în mediul online, Anamaria Prodan afirmă că femeile puternice nu au nevoie neapărat de un bărbat lângă ele pentru a reuși în viață.

„Nu e de mirare că multe femei se concentrează pe a-şi îmbunătăți viața fără bărbat. Au făcut deja multe lucruri în viață, fără umărul bărbatului. Adevărul este că femeile puternice preferă să fie singure, decât să-și piardă timpul cu bărbați inutili. De aceea: femeile puternice devin mai puternice cu fiecare relație nereușită. Ele caută mai adânc, pentru a găsi ceea ce este important pentru ele.

Se uită la sine, pentru a se face singure fericite, să nu se mai bazeze pe sursele externe care le pot aduce fericirea. De aceea, nu au nevoie de prea mult timp pentru a înțelege când cineva nu merită timpul lor. O femeie puternică nu poate petrece timpul cu bărbatul care nu o respectă pentru ceea ce este. Ea știe că în viaţa ei nu există loc pentru astfel de bărbați.

Înainte de a deveni mai puternice și mai armonioase, multe femei se pot întoarce în patul bărbatului cu care au avut deja o relație nereușită (el va spune că s-a schimbat, iar ea îl va crede). Însă mai târziu devin înțelepte. Și știu că e mai bine să aștepți până când apare un bărbat adevărat, care merită toată iubirea și atenția.

Femeile puternice nu se tem să fie singure. Multe cred că dacă nu au partener, atunci sunt singure. Adevărul este că femeia puternică are un cerc de prieteni care îi aduc bucurie. Are un loc de muncă pe care îl adoră. Are o familie uimitoare care a sprijinit-o pe tot parcursul vieții.

Femeia puternică știe că bărbatul nu este o necesitate arzătoare. Femeile puternice nu acceptă mai puțin decât merită. Niciodată nu se vor agăța de omul care nu este demn de ele. BE STRONG!!!!”, este mesajul transmis de Anamaria Prodan în mediul online.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca, de 18 ani, și Sarah, de 16 ani, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Cu ani în urmă, Anamaria Prodan și familia sa au fost protagoniștii unui reality show care a prins foarte bine la public.

