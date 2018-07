Mesajul de suflet al Silvanei Rîciu. “N-am avut deloc o viață ușoară”

Interpreta de muzică populară Silvana Rîciu nu a avut o viață ușoară, dar cu toate acestea a reușit să treacă peste probleme cu ajutorul credinței în Dumnezeu.

“Știți cum se spune… de la viată am primit lovituri, de la iubire suferintă, dar de la Dumnezeu am primit putere. N-am avut deloc o viață ușoară, dar oricât de greu mi-a fost traiul și indiferent cât m-au dezamăgit unii sau cât au încercat alții să mă doboare, ori poate de câtă suferintă mi-au adus unii oameni, Dumnezeu mi-a dat mereu puterea de a trece peste toate. Chiar și când sufletul mi-a plâns, când greul vieții m-a îngenunchiat, mi-am impus să zâmbesc, să fiu bine gândindu-mă că după ploaie iese mereu soarele. Și absolut întotdeauna Dumnezeu m-a ajutat. Niciodată nu m-a lăsat la greu. În cele mai grele momente ale vieții Dumnezeu a fost cu mine. Prin câte am trecut, nici eu nu știu cum de am ajuns ceea ce sunt azi.

Se spune și că oamenii te vor dezamăgi mereu, dar Dumnezeu niciodată. Greul vieții te poate doborî pe moment, dar Dumnezeu te ridică. Toate în viată ne sunt lecții din care să învătăm ceva și toate ne formează ca oameni. Dacă nu treceam prin atâtea suferințe și greutăti poate nu eram omul care sunt azi. Obișnuiam să sufăr că sunt singură…ș i mă simțeam așa… a nimănui pe pămant fără mamă, fără tată, fără… Dar nu sunt singură.

Îl am pe Dumnezeu și darurile lui pentru mine… copiii mei minunați care sunt o alinare pentru sufletul meu. Și oricât de greu mi-ar fi poate de acum încolo, voi rămane același om cu suflet bun, același om cu credintă în Dumnezeu. Nimeni și nimic nu mă va schimba”, a scris Silvana Rîciu în mediul virtual.

Cântăreața de muzică populară Silvana Rîciu a divorțat în secret de curând. Artista și partenerul ei de viață au doi copii împreună: Andrada Maria și Luca Andrei.

Citește și: Ce spun despre tine lucrurile pe care le pui pe Facebook. Psihologul Libertatea: “Cine postează zilnic caută atenție și admirație”