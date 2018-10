Mesajul dureros al Monicăi Pop. „Nu mai e… Am încercat să fiu și mama lor, cât am putut”

…Azi e ziua de nastere a Danei, Dr. Dana Preda, nascută Miulescu! Draga mea verișoară! Am crescut împreună, la bunica de la Cluj. Ea era cuminte, liniștită și ascultătoare. Nu ca mine!

Dana nu mai e… a plecat în 2005! A lăsat 2 copii minunați, acum medici rezidenți, Raluca și Mihai!

Am încercat să fiu și mama lor, cit am putut! Oricum, pe Dana n-am cum s-o pot înlocui vreodată! Un om special, frumos și bun până la cer și înapoi! A fost și e greu fară ea! Foarte greu!”, a spus Monica Pop.

