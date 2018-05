Mesajul extrem de dur pe care Simona Trașcă l-a primit de la bărbatul care o amenință cu moartea. “Nu îmi e frică de poliție, nu îmi e frică de nimic”

Simona Trașcă a făcut public mesajul extrem de dur pe care l-a primit de la un bărbat care o hărțuiește.

Simona Trașcă, care a fost implicată de curând într-un scandal la un club de fițe din Mamaia, este hărțuită de ceva vreme de un bărbat. respectivul individ a ajuns chiar să o amenințe cu moartea pe Simona Trașcă, care și-a pierdut bunica luna trecută.

Simona Trașcă a făcut public, la o emisiune de la Antena Stars, un mesaj extrem de dur pe care i l-a transmis bărbatul respectiv.

”Ce face Simona Trașcă, iubirea mea? Ascultă-mă, aici, cu atenție să vezi ce vreau să-ți spun. Am văzut că m-ai dat prin ziare, pe la TV, te-ai plâns cu fratele tău că te ameninț, că te ucid. Să știi că, Simona, până la urmă, acolo se va ajunge. Situația asta nu se va termina tocmai plăcut. Depinde de tine. Să știi că tu ești obsesia mea, ești singura femeie pe care eu mi-o doresc din lumea asta. Îți spun sincer, cu mâna pe inimă. Nu știu ce crezi tu, dar habar nu ai ce însemni tu pentru mine…

Nu îmi e frică de poliție, nu îmi e frică de nimic, Simona. Faptul că până acum de atâta timp nu te-am căutat personal și am făcut-o doar telefonic, asta a fost doar pentru că am avut eu niște probleme și nu am avut timp să mă ocup de tine. Dacă voiam să îți fac rău până acum, îți făceam de mult. Am să te găsesc așa într-o clipă și știi și tu asta. Știu tot despre tine, știu unde mergi la salon”,este mesajul primit de Simona Trașcă de la bărbatul respectiv.

“Şi-a dorit să mă cunoască, l-am văzut la Capatos în emisiune şi a povestit despre mine, că am fost plătită, am vorbit cu o avocată atunci să îl dau în judecată. Şi-a dat seama că nu glumesc şi a spus că a minţit ca să mă cunoască şi şi-a cerut scuze în public. Apoi, la scurt timp a început să îmi scrie că are o obsesie pentru mine.

A exagerat. A venit după mine la Arsenie Boca. I-a spus fratelui meu că o să fiu ucisă. Mi-am luat obiecte de auto apărare, le port cu mine. S-a certat la salon cu o prietenă de a mea, a ameninţat-o. Anul trecut eram cu prietenele mele şi a venit după mine la mare şi mi-a trimis filmare că e pe urmele mele”, a declarat Simona Trașcă la emisiunea moderată de Mihai Morar la Antena Stars.