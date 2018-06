Mesajul Ilincăi Vandici pentru câștigătoarea “Bravo, ai stil”. “A fost un drum greu, tensionat, plin de capcane” | FOTO

Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului “Bravo, ai stil!”, a transmis un mesaj pentru Silvia Popescu.

Silvia Popescu este câștigătoarea “Bravo, ai stil! All Stars”.

“Felicitări, @silviaoanapopescu !!!! ?????????❤️❤️❤️ A fost un drum greu, tensionat, plin de capcane, provocări și teste dificile, însă a fost un drum al naibii de frumos pe care l-am parcurs împreună! România a decis în procentaj covârșitor de 60% că tu meriți titlul suprem! În fața lor ne plecăm toți cu respect și mulțumiri pentru că ne-au fost alături în fiecare clipă din aceasta aventură fabuloasă!!! ????❤️❤️❤️❤️❤️”, a transmis vedeta TV pe internet.

Silvia, mesaj emoționant către fani: “Să faceți totul cu dragoste, cu pasiune și cu adevăr!”

Silvia, concurenta desemnată câștigătoarea “Bravo, ai stil! All Stars”, are planuri mari pentru viitor. Controversată, versatilă, inventiăa, creativă, aceasta este Silvia, concurenta care a câștigat competiția “Bravo, ai stil! All stars”, marele premiu de 100.000 de lei, dar și titlul de cea mai stilată femeie din România. Nu o dată Silvia a mărturisit, în cadrul show-ului “Bravo, ai stil! All Stars”, că singurul ei vis este acela de a face modă, dar că până acum nu a avut ocazia să-și ducă visul la îndeplinire. Imediat după câștigarea competiției, Silvia a declarat că a venit timpul să dea curs celei mai puternice aspirații.

“Eu dintotdeauna mi-am dorit să fac modă, am mai spus asta și asta voi face! Îmi doresc să fac un curs de specialitate, în această direcție, la o instituție de gen din Milano! Acesta este visul meu! Cu siguranță o să auziți de mine!”, a spus Silvia.

Silvia s-a făcut remarcată, atât în fața juraților emisiunii, dar și în ochii publicului telespectator, prin ținute inedite, creative, și styling-uri desăvârșite, concurenta obținând, nu de puține ori, calificative maxime din partea juriului de specialitate al emisiunii.

Publicul telespectator a avut un rol esențial în viața și evoluția competițională a Silviei, pe parcursul întregii competiții “Bravo, ai stil!”, fanii acesteia fiind în număr tot mai mare, de la un sezon la altul al show-ului. Asemenea primului sezon “Bravo, ai stil!”, câștigat de Silvia, în urma voturilor telespectatorilor, și de data această, concurenta și-a cucerit fanii atât prin evoluția stilistică din cadrul show-ului, cât și prin franchețea de care a dat dovadă, în repetate rânduri, în special atunci când a s-a aflat în postura de a-și apăra alegerile vestimentare.

Silvia recunoaște că în afară familiei, care i-a fost alături constant, pe parcusul competiției “Bravo, ai stil!”, fanii i-au fost aproape mereu.

“Cei din fața micilor ecrane și din mediul online, fanii, ei m-au ajutat și mi-au fost alături, din prima zi a concursului și mi-au fost loiali. Este fantastic! Mă înclin în fața lor!”, mărturisește Silvia.

Din dorința de a le mulțimi tuturor celor care au crezut în ea, în talentul ei stilistic, Silvia le adresează fanilor ei un mesaj emoționant, practic, le transmite acestora care sunt ingredientele reușitei.

“Să credeți în Dumnezeu, să credeți în visurile voastre, să munciți. Să faceți totul cu dragoste, cu pasiune și cu adevăr! Nu aveți cum să pierdeți în viață, având de partea voastră aceste ingrediente!”, mărturisește Silvia, câștigătoarea “Bravo, ai stil! All Stars”.

