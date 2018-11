Mesajul lui Andi de la Insula Iubirii, după ce a fost rănit de Hannelore. „Am pierdut, am fost rănit…”

Hannelore, una dintre concurentele de la show-ul de televiziune Insula Iubirii, transmis de Antena 1, s-a jucat atât cu Bogdan, iubitul ei cu care s-a înscris la emisiune, cât și cu Andi, ispita masculină pe care a întâlnit-o la show.

După ce Hannelore a recunoscut că în sufletul ei s-au născut sentimente pentru Andi, dar că nu a vrut să le lasă să iasă la suprafață, Andi s-a întors în România, dezamăgit.



După aventura prin care a trecut și după ce Hannelore l-a rănit, Andi a transmis un mesaj, potrivit spynews.

„În viața mea, am trăit, am pierdut, mi-a fost dor, am fost rănit, am avut încredere, am făcut greșeli, dar, cel mai important, am învățat”, a scris Andi în dreptul unei imagini în care apare alături de Hannelore.

