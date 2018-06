Mesajul lui chef Florin Dumitrescu după finala Chefi la cuțite. Ce i-a transmis lui Cătălin Scărlătescu după ce l-a jignit în concurs

Chef Florin Dumitrescu a transmis un mesaj după finala Chefi la cuțite, câștigată de Bogdan Vandici, unul dintre bucătarii care au făcut parte din echipa sa.

Chef Florin Dumitrescu a comentat, printre altele, și despre tensiunile care au existat între el și chef Cătălin Scărlătescu de-a lungul celui de-al cincilea sezon Chefi la cuțite.

“Chefi la cuțite, sezonul 5. După cum o spune și numele a fost un sezon greu, la cuțite, cu de toate. Am râs, am muncit, am plâns, ne-am distrat, ne-am certat, ne-am împăcat, ce să mai zic , a fost cu de toate. Așa cum trebuie să fie Chefi la cuțite. Acum mă bucur foarte mult că am reușit să mai adaug încă o familie de concurenți în vitrina mea cu concurenți, care mai de care mai frumoși, mai spumoși, mai talentați și mai pasionați. Acești 18 care au făcut parte din echipe au fost speciali pentru acest sezon ca el să fie așa de poveste!

Nu pot să fiu ipocrit și să îi văd doar pe ai mei, au fost foarte buni și de la celelalte culori, dar pe ai mei îi iubesc mai mult pentru că sunt ai mei. Sunt fericit că Bogdan a câștigat astăzi, pentru Gabi că a depășit momentul eliminării și a tras pentru echipă, pentru Csaba că a făcut un main course demn de o finală, pentru Victor Ioniță care a pus umărul ca și când era numele lui pe farfurie și pentru Elena că a adus echilibrul în toată povestea asta plină de testosteron și fantezii culinare!

Nimic din spiritul echipei albastre, Strumfii Jedi, nu ar fi fost posibil dacă bunul meu coleg Cătălin Scărlătescu nu ne dădea numele de ștrumfi. Apropo, Cătălin, îmi cer scuze și îmi pare rău că te-am jignit în concurs, să știi că te iubesc și te respect în continuare!

Bogdan, felicitări pentru tot și să ai o viață frumoasă! Gabi, Csaba aveți grijă de ăla mic! Elena, să îi supraveghezi ca pe copiii tăi, te rog! Victoraș, asfalt uscat și tigăi incinse frate! Julius, where are you?

Gata, iar m-am emoționat! Vă mulțumesc pentru susținere în numele echipei albastre și sper că ne vedem în sezonul 6 și mai puternici și cu același spirit de luptă!

Spor la gătit!

Allez, allez les bleus!

Strumfii Jedi

P. S. Sorin, Cătălin, ne vedem peste câteva săptămâni în sezonul 6 ? deja îmi este dor de voi!”, a scris chef Florin Dumitrescu pe contul său de pe o rețea de socializare.

