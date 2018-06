Mesajul lui Nadine despre Carmen Iohannis, prima doamnă a României. “Mi-ați rupt sufletul de dezamăgire”

Nadine, cunoscută publicului din România de la show-ul școala vedetelor, a luat în discuție, pe blogul său, cuplul prezidențial al României. Vedeta și-a spus părerea despre președintele României, Klaus Iohannis, și soția acestuia, Carmen Iohannis.

Prima doamnă a României, Carmen Iohannis, a fost în centrul atenției de curând, când mii de sibieni au ieșit în stradă, după condamnarea lui Liviu Dragnea, la un marș de protest. Atunci, coloana a ajuns în fața casei președintelui Klaus Iohannis, iar atunci sibienii au scandat numele președintelui, au aplaudat, au intonat imnul României și apoi au strigat “Iohannis, nu ceda, Sibiu-i de partea ta!”

Discret, soția președintelui, care a urmărit coloana, i-a salutat pe sibieni și i-a aplaudat. Protestatarii i-au răspuns tot cu aplauze.

“Mi-ați rupt sufletul de dezamăgire când v-am văzut pitulată după perdea, în ziua în care au venit manifestanții scandând pentru a-și arăta susținerea față de soțul dvs. Mi-am spus” aia’i prima doamnă? “… După, mi-am amintit despre cine vorbesc și am luat un ton respectuos: “Aceea femeie, emoționată, de după perdea, este femeia care m-a convins să votez președintele țării? Pentru că da… în timpul campaniei domnului Iohanis, ascultam ce spune, pentru că părea a fi altfel decât toți ceilalți candidați. Unele lucruri pe care le spunea le pricepeam, altele nu, unele mă iritau, altele îmi dădeau speranță, dar când vă vedeam pe dvs. cultivată, educată, elegantă, simplă, rafinată, mi-am spus ” el, o fi cum o fi, dar dacă femeia asta a ales să își împartă viața cu el, atunci o fi ceva de el”.

Adevărat, acum poate că vorbește și orfanul din mine care la nivel inconștient își caută părinți în oricine, de aia poate când domnul Mihai Șora, atât de patern, spune ceva pe rețelele sociale, sunt ochi și urechi. Și-a asumat acest rol patern, pentru că nu există nimeni altcineva în toată țara asta să o facă. Are un ton liniștitor, optimist, înflăcărat și măreț, cel puțin eu așa îl percep. Uneori îmi spune ce să simt, ce să gândesc, alteori îmi spune cum să acționez, și așa fac. NU o fac pentru că nu aș avea o minte a mea, o fac pentru că sunt confuză… atâtea minciuni, nu știu ce să mai cred. Parcă nu am uneltele potrivite pentru a discerne între bine și rău. Domnul Mihai Șora, are 101 ani, și și-a asumat un rol patern în relația cu noi, poporul. Mă îndoiesc că îi este ușor. Trebuie să iasă din zona de confort pentru a ne călăuzi, atât cât știe, atât cât poate, iar pentru asta îi port recunoștință și mă rog să mai trăiască 100 de ani, că poate, și cu înțelepciunea dumnealui, om ieși odată la liman.

Spuneam că orfanul din mine speră la prezența dvs. călăuzitoare, pentru că soțul dvs., nu știu dacă știți, tot pitulat este. Dispare și … și parcă atunci când o face, și poporul este orfan. Da, percep românii că fiind orfani. Și în timp ce voi, parinții, nu sunteți acasă, vine lupul la ușa, iar noi tot am dechis, si iar am deschis, (a deschis si domnu’ Iohanis din greșeala o data)… și a intrat lupu’ , și ne chinuie, și nu avem parcă cui să spunem”, a afirmat Nadine.

“Revin la dvs.

Știu ce înseamnă viața publică… este oribilă ! Îmi pot imagina însă că nu se compară cu ce ar fi trebuit dvs. să experimentați, având în vedere hoardele de grobieni din lumea politică în care a părut că vreți să vă manifestați. Ați renunțat la acest rol, de primă doamnă, pentru că ați vrut să nu plângeți, să nu vă doară stomacul de nervi, să nu fiți umilită, scotocită, scorminită, înghiontită. Pot înțelege asta, însă doamna Iohanis, noi, poporul, suntem mai importanți decât lacrimile dumneavoastră. Noi, milioanele de români, suntem mai importanți decât disconfortul dvs. Fără dar și poate mai importanți. Relația dvs. cu noi ar fi putut fi o investiție în istoria acestui popor. Ați fi fost prima ! unică primă doamnă care ar fi putut să ne transforme, unică nevastă de președinte român care ar fi putut să lupte alături de noi în tranșeele vieții din România. Toate celelalte neveste de președinți de până acum, mute, palide, înspăimântate, bătute, schinjuite. Dar dvs… sportivă, citită, umblată. Ah, Michelle a noastră. Adevărat că și momentul a fost unul ușor neprielnic, noi deja știam, datorită lui Michelle Obama, că poți fi la cârma unui țări, ca muiere, și că, înarmată cu asumare și curaj, să îți iei o bucată din țară și să zici: ” de asta mă ocup eu, bărbate !” și ați fi putut alege, la discreție, unul din segmentele care nu funcționează în România: educație, sănătatea, cultură, sport, orice !

NU mă îndoiesc că sunteți o profesoară desăvârșită, doar că locul dvs. nu este acolo !! Locul dvs. este alături de noi ! noi toți cei care ne chinuim, ne zbatem să schimbăm ceva, cât de cât. Noi nu avem ca dvs. influență, bugete, uși deschise, și tot facem, mișcăm… Doamnă, m-ați indus în eroare. Cu altcineva nu aș fi avut cu cine să votez, probabil că tot Iohanis era, dar m-ați păcălit. V-ați arătat, și ați dispărut. Domnul Iohanis se descurcă și nu prea… are un stil… probabil că de aceea nici dvs. nu ați vrut să-i rămâneți alături la cărmâ, din cauză de stil… Știu cum e, și mie îmi vine, uneori, să- i crăp capul lui Apostolescu… deh, căsnicia este grea, nu-i pentru oricine, dar repet, NU ESTE VORBA DESPRE DVS. ! ESTE VORBA DOAR DESPRE POPORUL ROMÂN ! aveți o șansă unică, un privilegiu ce apare doar la cei aleși. Sunteți o ALEASĂ, dna. Iohanis ! Aleasă să ne conduceți, să ne influențați pozitiv, să ne transformați, să ne încurajați. Aleasă să ne fiți model, aleasă să ne deschideți uși”, a mai scris Nadine.

Citiți continuarea pe blogul lui Nadine.

