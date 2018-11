Mesajul neașteptat al Anamariei Prodan. „M-au dezamăgit atât de rău”

Anamaria Prodan a scris un mesaj de suflet pe contul său de Instagram. Impresara vorbește despre cât de mult a muncit în viață și despre cum i-a ajutat pe alții, dezi a fost dezamăgită extrem de tare.

„Mă gândeam în seara asta cât de mult am muncit în viața mea, cât de mult am ajutat în viața mea… oameni buni, răi… Mai mulți răi ce-i drept… care nu meritau nici un salut… care m au dezamăgit atât de rău…

Dar Dumnezeu îmi dă atâta putere să merg înainte… Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat în viața asta tot ce e mai bun și mai frumos ! I’m nr. 1 !!! I’m The Real Queen :)))!”, a afirmat Anamaria Prodan.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Cu ani în urmă, Anamaria Prodan și familia sa au fost protagoniștii unui reality show care a prins foarte bine la public.

Citește și: Catedrala Mântuirii Neamului în cifre. Recordurile pe care le deține. E mai înaltă decât Casa Poporului și are cel mai mare clopot din lume