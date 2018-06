Mihaela Bărluțiu, Nicole din ”Lacrimi de iubire”, are super afacere în America. “L-am avut client pe Tom Cruise”

Mihaela Bărluțiu, cunoscută publicului larg din telenovele de succes, este stabilită în America, acolo unde are o afacere de super succes, cu mașini de lux. printre clienții săi s-a numărat și Tom Cruise.

Mihaela Bărluțiu, cunoscută telespectatorilor din țara noastră grație rolului Nicole din telenovela "Lacrimi de iubire", dar și din "Iubire ca-n filme", este stabilită la Los Angeles în America. Este căsătorită cu Valentin și are două fete: Nicole și Jasmine.