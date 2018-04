Mihaela Rădulescu a publicat pe pagina de Facebook un mesaj prin care mărturisește că dacă avea o fetiță de crescut în această epocă, ar fi făcut totul ca ea să rămână copil.

Vedeta și-a exprimă îngrijorarea față de modul în care unele copile sunt expuse mult prea repede la lucruri care țin de maturitate.

Redăm integral mesajul postat de Mihaela Rădulescu pe contul de Facebook:

N-am avut o copilarie roz :), ca mai toate fetitele de azi, nu m-am jucat cu papusi Barbie, nu aveam paiete pe pantofi si nici nu m-am fardat vreodata, pana la 18 ani. Si daca aveam o fetita de crescut acum, in aceasta epoca, as fi facut totul sa ramana copil… toata copilaria, sa nu accelereze procesul celei mai pure si mai frumoase perioade din viata. La feminitatea absoluta, la gratie si finete nu se ajunge luand-o de la gradinita cu vopsitul unghiilor, ci cu o educatie solida, cu repere semnificative, cu grija pentru formatat nu doar mintea, ci si trupul, atitudinea, raportarea la ceilalti, increderea in sine… Nu mi-a venit pe cer senin ideea, ci pentru ca am vazut o fetita de 12 ani cu tocuri si fardata excesiv, de mana cu mama ei, mandra si semanand izbitor cu Miss Piggy.