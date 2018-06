Mihai Constantinescu, respins sa facultate. “Am primit înștiințarea acasă”

Mihai Constantinescu a vrut să urmeze cursurile Facultății de Comerț Exterior, însă nu a putut să facă asta. Tatăl său era ofițer, o problemă în acea perioadă.

“Eu nu am putut să termin Comerţ Exterior, pentru că nici nu mi-au primit dosarul. Că dacă tata a fost ofiţer… Eram copil de… exploatator. Chestiune care m-a însoţit aproape toată viaţa… Aşa era mentalitatea atunci şi m-au respins. Cu două săptămâni înainte să dau examen la Comerţ Exterior, am primit înştiinţarea acasă că cei care sunt copii de foşti ofiţeri nu au voie să dea la Comerţ Exterior. Şi, atunci, m-am trezit că dau la Finanţe-Bănci. Ce să caut eu la Finanţe-Bănci?… Am suferit foarte tare”, a povestit Mihai Constantinescu la emisiunea Star Chef, difuzată de Antena Stars.

Mihai Constantinescu, în vârstă de 72 de ani, este unul dintre cei mai iubiți cântăreți din generația de aur a muzicii ușoare românești. A făcut un cuplu pe scenă, timp de mulți ani, cu interpreta de muzică ușoară Anastasia Lazariuc. În ultima perioadă de timp, Mihai Constantinescu s-a confruntat cu probleme de sănătate.

Citește și: VIDEO/ Urmăriți „Uranissima”, emisiunea prezentată de Urania. Previziuni pentru săptămâna 11-17 iunie 2018