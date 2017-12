Mihai Onilă vrea să fie lider spiritual. „Nu înseamă că eu pot să mă duc să fac p..i în locul altcuiva”

Mihai Onilă a afirmat, la o emisiune de televiziune, că se vede în postura de lider spiritual.

În luna noiembrie a anului trecut, Mihai Onilă a trecut printr-o adevărată tragedie, când fiica lui, Ioana Emily Hope, a murit la numai nouă ani.

Fost component al trupei Axxa, Mihai Onilă, care a explicat când și-a descoperit vocația de „profet”, a făcut declarații neașteptate la o emisiune de la Antena Stars, unde a afirmat că se vede în postura de lider spiritual. El susține că vrea să își facă și o nouă religie.

„Eu nu sunt vindecător și nici clarvăzător. Nu înseamnă că eu pot să mă duc să fac pipi în locul cuiva. Pot doar să ajut spiritual. Ne referim total la ceea ce se întâmplă în interiorul nostru.

Fiecare dintre noi este o replică a lui Dumnezeu. Noi suntem conținuți într-un propriu univers. Dacă văd un gras pe stradă și îl jignresc este strict problema mea, eu nu am dreptul să judec, e scris și in Biblie. Omul se îmbolnăvește de propriile lui gândiri…

Dumnezeu este tatăl întru-toate. Ne iubește necondiționat. Dacă eu vin și spun: sunt mai bun pentru că sunt mai alb decât negru, asta îl rănește pe Dumnezeu”, a explicat Mihai Onilă la emisiunea „Agenția VIP”, de la Antena Stars.

„Exact asta am să fac, am să încep să scriu o carte cu toate datele pe care le am până în acest moment cu care îmi asum să fiu lider în mod spiritual. Am să o iubesc oamenii așa cum i-am iubit, dar spiritual eu sunt liber. Eu deja sunt pe drumul meu. Fiecare om este pe drumul lui”, a mai spus el.