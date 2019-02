Libertatea: Mihai, te întorci de unde-ai plecat, ca fiul risipitor, după 4 ani… Cum te-au întâmpinat colegii?

Mihai Petre: Revenirea a fost extrem de plăcută, pentru că m-am reîntâlnit cu oameni dragi, cu care am mai lucrat și cu care simt că am o chimie fantastică, iar chestia asta mă bucură foarte tare. De asemenea, „Românii au talent” e show-ul în care mă simt că peștele în apă, e foarte naturală interacțiunea cu concurenții și cu colegii de juriu. Asta îmi face o deosebită plăcere, mai ales că văd din cel mai bun loc din sala reprezentații extraordinare.

Florin m-a întâmpinat cu umorul lui caracteristic, iar Smiley și Pavel, cu aceeași prietenie care ne leagă de foarte mulți ani.

Cum ești acum, dacă ar fi să te compari cu Mihai Petre din momentul plecării?

Cred că am crescut, m-am maturizat, am învățat lucruri în toți anii ăștia. E un parcurs pe care orice om îl are în 4 ani. Învățăm lucruri despre noi, despre ceea ce ne înconjoară și devenim mai buni. Asta sper că s-a întâmplat și-n cazul meu. Mă simt mai experimentat, mai matur.

I-ai luat locul Mihaelei Rădulescu, cu care ai lucrat la „Uite cine dansează”. Resentimente? Ați vorbit de când a fost anunțată schimbarea sau nu sunteți în relații atât de apropiate?

Nu simt că am revenit în locul Mihaelei, nu m-am gândit nicio clipă în acest fel, m-am bucurat doar să revin. De altfel, nu cred că a existat intenția asta din partea nimănui. A existat pur și simplu intenția de a reveni. Mihaela e un om și un profesionist extraordinar și a făcut o treabă grozavă în toți acești ani la „Românii au talent”, iar în această primăvară, cu siguranță o voi urmări la „Ferma”.

Schimbă prefixul în timpul show-ului: „Pragul ăsta sună incredibil”

Cum împaci filmările și live-urile cu rolul de tată și cu jobul de la propria sală de dans?

Întotdeauna e nevoie să setezi niște priorități, e nevoie să-ți ajustezi programul astfel încât să ai rezultate cât mai bune în ceea ce faci. Cu o organizare bună și cu o alegere corectă a priorităților, totul se rezolvă.

Împlinești 40 de ani în martie, în plin show „Românii au talent”… Cum e pragul ăsta pentru tine? Ce ți-ai propus să faci până-l atingi și la ce ai zice că ai restanțe?

Pragul asta sună incredibil… Nu realizez că împlinesc 40 de ani, nu-mi simt vârsta. Oricum, întotdeauna vârstă mi se pare a fi un simplu număr. Sună interesant, dar atât. Nu simt vreo altă diferența majoră. Bineînțeles că sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le facem. În ultima vreme, sunt preocupat de a învăța lucruri noi. Mi se pare că asta mă provoacă și mă ajută să mă dezvolt. Simt nevoia să am mai mult timp pentru citit, acum învăț snowboarding, spre exemplu. Vreau să mă pricep mai bine la câteva lucruri pe care nu le-am făcut până acum.

Restanțe nu simt că am, simt că vreau să mă dezvolt în continuare și atât. Și vreau să fac lucruri care să-i inspire pe oamenii cu care interacționez zi de zi.

Apropo de talent, că asta-i tema show-ului: tu și Elwira sunteți dansatori profesioniști. Catinca, fata mai mare, ce înclinații are?

Catincăi îi place foarte mult muzica, îi place să cânte, îi plac instrumentele, mi se pare că e atrasă de zona asta. Noi o vom încuraja să facă ce-i place. Întotdeauna am susținut pasiunea, de orice fel ar fi ea.

Ce momente amuzante ne poți dezvălui, din ce-ați filmat până acum?

Au fost multe întâmplări amuzante la filmările pentru sezonul 9. Unul dintre concurenți ne-a prezentat un moment atipic, iar noi ne-am implicat în numărul adus de el pe scenă, așa că am încheiat vorbind ca Darth Vader. Un alt moment a fost cel al reîntâlnirii unui concurent, prezent în mai multe sezoane ale show-ului. Bucuros de revedere, m-a luat în brațe și m-a pupat… totul a fost extrem de amuzant pentru public și pentru colegii mei.

„Muzica îmi dă energie și o stare de bine, așa mă încarc pozitiv”

Ce ritual ai înainte de startul filmărilor și ce ritualuri ai observat la colegi?

Punem întotdeauna muzică, ne energizăm. De obicei, îmi pun muzică în căști, mă ajută asta, încă din perioada în care concuram în competițiile de dans. Muzica îmi dă energie și o stare de bine, așa mă încarc pozitiv. Înainte să intrăm, creăm o energie bună în culise și ne încălzim înainte de show.

Ce vă unește în culise? În sezoanele trecute, din ce postau jurații pe Facebook, a reieșit că adunarea se dă mai ales în jurul mâncării… Florin a venit, la un moment dat, cu produse din propria curte, altădată, cineva a adus prăjituri…

Acum am mers la sigur, pe comenzi ferme. (râde) Am mâncat o dată sarmale de la Florin, lăudate că fiind foarte bune, și chiar erau. Pe dulciuri e întotdeauna bătaie, pentru că dau energie și o stare de bine, de care avem cu toții nevoie. Avem de toate, nu ne lipsește nimic, asta e important. Atunci când vine ora mesei, e un festin de fiecare dată, trebuie să recunosc.

Ce… cerințe speciale ai avut când s-a dat startul producției?

Ciocolată neagră și cafea. De asta am nevoie.

