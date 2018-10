Milionarul chinez care a apărut la brațul Biancăi Drăgușanu spune totul despre relația cu aceasta

„Îmi trăiam viața liniștit până acum două săptămâni, apoi am apărut în știri, alături de Bianca Drăgușanu. Nu e genul meu să fiu vedetă! Relația mea cu Bianca…e destul de complicată. I-a fost prezentat Biancăi de către un prieten, după care s-au hotărât să petreacă ceva timp împreună.

Tot ce știam despre ea era că e una dintre cele mai celebre femei din România și am înceut să vorbim, îmi spunea ce vrea să facă în viitor, că vrea să-și deschisă o companie de cosmetică, dar nu mi-a cerut să fiu investitor sau ceva. Eu sunt anteprenor, investitor și i-am dat câteva sfaturi. Am început să vorbim despre chestii personale, ca prieteni. Am vorbit despre relații amoroase, despre fiica ei, m-a prezentat mai multor oameni de afaceri în IT și mai multe domenii. E foarte frumoasă, dar nu e genul meu. Îmi plac femeile mai naturale, mai relaxate', a spus Ryan Feng.

