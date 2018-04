Mirabela Dauer a slăbit 9 kilograme. Care este dieta ei

Celebra cântăreață de muzică ușoară Mirabela Dauer a slăbit 9 kilograme. artista a făcut precizări despre regimul ei de viață.

Marea cântăreață de muzică ușoară Mirabela Dauer, care a fost operată de urgență în luna ianuarie a acestui an, a reușit să dea jos kilograme bune.

Mirabela Dauer, despre care s-a aflat cu căți bani a ieșit la pensie, a slăbit nouă kilograme.

Vedeta a detaliat care este regimul ei de viață într-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars.

“Deocamdată de patru luni de zile am stat acasă, nu am avut evenimente, începe treaba de acum. Dumnezeu m-a apărat! Nu vreau să discutăm despre povestea asta. Oamenii trebuie să fie fericiţi că eu sunt sănătoasă, mulţumită lui Dumnezeu, vie.

Am slăbit nouă kilograme, dar nu vreau să pun la loc. M-am mai potolit cu mâncărurile, recunosc. Eram cam grăsuţă. Am slăbit cu apa mea cu lămâie, abia aştept să reiau.

Am slăbit destul. Nu are sens. Mi-am schimbat un pic modul meu de vaţă. Mănânc puţin şi des. Am cam 5-6 mese pe zi. Câte un pic, mănânc foarte puţin”, a menționat Mirabela Dauer la emisiunea Star Matinal.

“Eu niciodată nu mi-am umplut farfuria. Nu suport o masă plină de mâncare. Mâncam ce nu trebuia. Am început să mănânc iaurt, brânză, 1,5 grăsime, lapte, mănânc fulgi, ceea ce nu mâncam.

Nu mai mănânc aşa de multă carne. Mănânc de trei ori pe săptămână o şuncă prosciutto. Mănânc multe roşii, mănânc bruschete”, a mai spus celebra artistă.