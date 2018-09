Mircea Eremia, despre postul de prezentator al matinalului de la Antena Stars. ”Este un nou capitol în viața mea”

Începând de astăzi, emisiunea ”Star Matinal”, de la Antena Stars, are o nouă echipă formată din cântărețul Mircea Eremia, Natalia Mateuț și asistenta lor Zizika, un cunoscut coregraf s-a întors de curând pe plaiurile mioritice.

Mircea Eremia recunoaște că la început de drum are multe emoții, dar este și foarte entuziasmat de această etapă din viața sa.

„Postul de prezentator este un capitol nou în viața mea. Mi-am dorit de mult să fac acest pas și sunt sigur că mă voi descurca foarte bine. Pot spune că deja sunt familiarizat cu echipa Antena Stars, m-au primit mereu cu brațele deschise când am lansat melodii noi, lucru care mă va ajuta foarte mult să mă acomodez cu această nouă etapă din viața mea. Am emoții, dar sunt unele constructive”, spune Mircea Eremia.

Colega lui, Natalia Mateuț, care s-a întors dintr-o binemeritată vacanță, este convinsă că noua echipă va deborda de energie.

”Întotdeauna o schimbare vine cu o provocare pentru fiecare dintre noi. Toamna asta vine cu multe surprize pentru telespectatorii Antena Stars și deopotrivă cei ai Star Matinal. Va fi un matinal plin cu energie, voie bună și oameni frumoși cu povești interesante. Ne-am întors după o vacanță frumoasă și ne-am întors cu multă energie bună. Așa că eu, Mircea Eremia și Zizika vă așteptăm în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 8:00 dimineața, să fiți alături de noi”, declară Natalia Mateuț, care se află într-o formă de zile mari.