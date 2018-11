Mirela Vaida a dat de belea cu copiii săi. „Vreți să știți cum m-au fraierit ai mei?”

Mirela Vaida are doi copii, Carla și Vladimir. Vedeta ste însărcinată cu cel de-al treilea copil. Ea va aduce pe lume un băiețel. Până la venirea pe lume a celui de-al treilea copil, Mirela vaida are de tras cu ceilalți doi, Carla și Vladmir.

Aceasta a povestit, pe blogul personal, prin ce a trecut în timp ce se afla cu aceștia la cumpărături.

„Dragii mei prieteni și colegi care aveți copii, cum procedați când mergeți într-un hypermarket cu copilul, în perioada asta a anului?? Vreți să știți cum m-au „fraierit” ai mei? Noi deja am sărbătorit Crăciunul…? Nu știu cum să procedez să nu mai cad în capcană lor!!!”, a spus vedeta.

„Dumnezeuleee, pentru mine este o adevărată probă de foc să nu cedez în fața presiunii lor, a șantajului emoțional, a escrocheriei exercitată progresiv și zilnic, a fatzucilor lor de cerșetori când vor ceva, a acelei expresii din „nu vreau” în „mamiii, aș avea mare nevoie să-mi cumperi aia… pentru suflețelul meu și pentru că are și Anisia de la gradi..”?

Ziceam că e o adevărată probă de foc să nu cedez!! Dar cine a zis că nu cedez zilnic??? Păi să vedeți ce am pățit ieri cu copiii.. M-am dus să-i iau de la grădiniță pe la oră 16, în graba mare, pentru că de la ora 17 Carla avea cursuri de înot la o piscină din apropiere. Evident că am plecat mai devreme, ca să avem timp să îi schimb, să găsesc lejer un loc de parcare, să ne tragem sufletul… în sfârșit! Am ajuns mai devreme cu vreo juma’ de oră și pentru că în apropiere e un hypermarket, zic hai să-i iau repede și să cumpăr un kil de clementine și niște lapte!! Atât!! Țineți minte pentru ce m-am dus, da? Pentru 1 kg de clementine și 2 sticle de lapte! Cât ar fi trebuit să mă coste? Vreo 15 lei, cam așa…? …

… Merg să cumpăr, totuși, clementinele și laptele pentru care venisem și mă întorc la ei… Când mă uit în coș….pfff!!!??‍♀️ Plin de jucării, de căciuli cu reni, de seturi de mașinuțe, de pijamale cu Elsa, un costum de Crăciuniță și unul de Moș, cornițe cu reni și muultă ciocolatăăăăă!!! Mooor! Ce fac acum? Cum le scot?…

… Ajungem la casă… Copiii pun frumos pe banda produsele… fiecare cu ce și-a ales.. Eram singurii din magazin care cumpăraseră tot raionul de sărbători..?.

…”487 Ron, vă rog”! Caaat??? 487? Păi venisem să iau un kil de clementine și niște lapte… Maxim 20 ron ar fi costat… în juma de oră m-au facut copiii de 5 milioane?? Și de Crăciun ce le mai iau?…

… Cum să fac să nu „mă mai facă” la sentimente copiii ăștia? Am impresia că nu procedez bine făcându-le acum toate poftele și că, la un moment dat, toate lucrurile astea se vor întoarce împotriva mea. Alex are dreptate. Pe de altă parte, cu bucuriile vârstei ăsteia nu ne vom mai întâlni… Și îmi place să îi văd fericiți, jucându-se cu mașinuțele ori dansând prin casă în pijamalele alea noi. Casa chiar are viață și simt că se apropie Sărbătorile. Însă sunt atâția copii care nu au nimic din ce au ai mei. Copii aceia sunt la fel de fericiți, dar mai pregătiți pentru viață, mai obișnuiți cu nevoia și mai responsabili!”, a scris Mirela Vaida pe blogul său.

