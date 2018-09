Mirela Vaida și-a reamintit de momentul în care i-a fost închis contul de Facebook. „Știi câte poze cu mine în fundul gol am?”

În luna august, prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a trecut printr-o experiență neplăcută. S-a trezit cu contul de Facebook blocat după ce a postat o fotografie cu fiul ei, Vladimir, în care micuțul apărea în fundul gol, la mare.

Invitată la o emisiune de la postul de televiziune Antena 1, Mirela Vaida și-a reamintit de acel moment și s-a arătat dezamăgită de reacțiile unora dintre internauți.

„M-am enervat îngrozitor. Mi se pare o ciudăţenie maximă, suntem în era comuncaţiei, dar devenim mai izolaţi şi mai… paranoici decât oricând. Am pus o poză cu băieţelul meu care împlinea doi ani, era o poză de la mare, în funduleţul gol în nisip. Nuditate infantilă… dar aia matură de ce merge? Am eu discernământ… Ştii câte poze cu mine în fundul gol am? M-am enervat foarte tare pentru că nu mai ştim că mai fim oameni…”, a afirmat Mirela Vaida.

