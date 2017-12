Moise Guran a făcut împrumut la bancă pentru a juca la bursă. „În șapte ani, de la 50 de milioane de lei…”

Binecunoscutul prezentator de televiziune Moise Guran a povestit cum a făcut credit la o bancă pentru a juca la bursă.

Moise Guran este cunoscutul telespectatorilor din țara noastră din postura de realizator de emisiuni economice. De-a lungul anilor, Moise Guran a fost moderator la mai multe posturi de televiziune.

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva timp pentru publicația Formula As, acesta explica cum a ajuns să realizeze emisiuni economice care să fie pe înțelesul tuturor.

„Un rol important l-a avut soacră-mea. Se străduia să se uite la emisiune, dar adormea frecvent. Am încercat să îmi dau seama de ce se întâmplă asta şi mi-a spus că nu înţelege ce sunt «beţele» alea şi că, în general, sunt multe lucruri pe care nu le înţelege. «Beţele» erau indicii bet ai bursei… M-am gândit că are dreptate şi, treptat, am început să construiesc o emisiune economică pe care să o înţeleagă şi soacră-mea“, spunea el.

De asemenea, Moise Guran a povestit și cum a ajuns să facă credit la o bancă pentru a putea să joace la bursă.

„Am făcut un credit de 50 de milioane la CEC şi m-am apucat să joc pe bursă, ca să înţeleg fenomenul. Salariul meu atunci era de 4,5 milioane. În 2005, jucam deja pe instrumente complexe, eram un speculator profesionist, dar sumele erau tot mici, căci nu am dorit să creez un conflict de interese.

Salariul meu era mult mai mare decât câştigurile de la bursă şi am considerat că educaţia mea se încheiase. În 2007 am vândut tot. Ajunsesem, în şapte ani, de la 50 de milioane de lei vechi, la 400 de milioane, o performanţă modestă pentru acele timpuri. De banii respectivi mi-am cumpărat un teren la ţară. Dar experienţa acumulată era de nepreţuit, căci eu cred că am învăţat filozofia răului, care ne bântuie şi astăzi“, a afirmat prezentatorul de televiziune.

