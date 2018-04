Momente grele pentru Anda Ghiță. Mușcată de scalp de o căpușă

Anda Ghiță, soacra lui Pitbull Atodiresei, a povestit despre unul dintre momentele foarte grele prin care a trecut, când a fost mușcată de scalp de o căpușă.

Anda Ghiță, care arată superb în ciuda faptului că se apropie de 50 de ani, a fost mușcată de scalp de o căpușă, care a rămas apoi înfiptă în pielea capului.

Despre experiența extrem de neplăcută prin care a trecut a făcut Anda Ghiță, care și-a însurat băiatul anul trecut, declarații la emisiunea „Agenția VIP”, de la postul de televiziune Antena Stars.

„Nu a fost ușor deloc. Mi-a amorțit mâna stângă. După furnicăturile respective, am început să simt o presiune în partea stângă a capului… Căpușa crescuse. Ea se hrănise, se făcuse grăsană. M-am dus jos la familie. Am avut tot timpul tendința de o trage. Am luat o pensetă, era înfiptă cu o trompă d-aia mare. Era cât unghia mea, fără un sfert…

Medicii mi-au sugerat să fac antibiotic și am refuzat. Eu nu fac frăție bună cu antibioticul. Ea și-a lăsat acolo amprenta. A doua zi după ce m-au văzut medicii, aveam o stare generală foarte proastă. S-a lăsat această roșeață în zona gâtului, cu un gât foarte umflat.

Am început antibioticul, la cererea mea, pentru că toată treaba era serioasă. Ardea zona respectivă, mă scărpinam foarte rău. Am făcut cinci zile antibiotic”, a mărturisit Anda Ghiță.