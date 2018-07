Momentele de cumpănă din viața Mirelei Vaida. „Mie nu mi-a ieșit. Foarte greu îți revii”

Mirela Vaida este căsătorită cu Alex, împreună cu care are doi copii. Într-un interviu live pe pagina de Facebook a revistei Viva, Mirela Vaida a mărturisit cât de greu i-a fost să rămână însăîrcinată. A pierdut două sarcini și a reușit să depășească momentele de cumpănă mergând la biserică.

„Eu m-am măritat la 27 de ani, copiii au venit abia la 33 de ani. Destul de târziu. Până la 30 de ani, am fost mai preocupată de job, de carieră. La 29 de ani am intrat în Antena 1 cu un proiect zilnic care îmi lua toată energia și tot timpul și nu m-am gândit în momentul ăla la copii. Și când am vrut să fac copii, doi ani de zile nu am putut. sau chiar trei. Și după ce mi-am rezolvat toate problemele și am pierdut două sarcini, am reușit să rămân însărcinată cu Carla și să o aduc pe lume. Și după aia am zis dacă am putut acuma, hai repede să nu mai pierd vremea, să mai fac unul, că cine știe ce se întâmplă.

Noi mâncăm prost, ne stresăm, facem totul pe repede înainte, organsimul trebuie pregătit nu doar fizic, el trebuie pregătit emoțional. Tu trebuie să fii liniștită și împăcată cu tine, trebuie să fii într-o armonie. Copilul când vine, trebuie să vină într-un cuib în care să se simtă primit în liniște. Chiar e o pregătire spirituală din punctul ăsta de vedere. Noi zicem hai să facem repede un copil între două joburi… Nu iese așa niciodată. Sau dacă iese, poate cine știe din ce întâmplare. Mie nu mi-a ieșit. Și după ce pierzi două sarcini, foarte greu îți revii…

Din cauza calității vieții, care este din ce în ce mai slabă, femeile nu mai au aceeași putere de a naște copii, de a rămâne însărcinate. S-au schimbat multe lucruri. de la tot ce mâncăm până la stresul zilnic, la viteza cu care trăim, nebunia asta cu joburile, tehnologia. Totul contează. Și noi nu mai facem copii ca pe vremea părinților noștri că vrem mai întâi să avem o casă, vrem mai întâi să avem o mașină, un serviciu stabil și după aceea zicem că o să facem și copii. Și asta contează, pentru că una e să-i faci la 33 de ani și alta e să îi faci la 27…

Am mers la biserică. Merg eu la o biserică unde mergem foarte des și acum cu copii și îi împărtășim. La o mănăstire, la Țigănești, în Ciolpani. Eu acolo îmi spun tot ce vreau. Vorbesc ca și cu un psihoterapeut. Rugăciunea are puterea asta de a te curăța. Pentru că în momentul în care te rogi sincer și ai greutatea sufletului și știi câtă durere ai și de ce ție nu îți dă Dumnezeu și ție copii și de ce trebuie să treci prin asta de două ori, vin și lacrimile. Și odată cu lacrimile, cumva te purifici, dai toată energia aia la o parte, te cureți. Și eu nu cred că vreodată cineva a plâns în fața icoanei Maicii Domnului și n-a primit răspuns, n-a primit rezolvare”, a declarat Mirela Vaida.