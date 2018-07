Momentul care a marcat-o pe Gina Pistol. „Am simțit nevoia să trag pe dreapta, să îi sun pe cei dragi”

Gina Pistol a fost întrebată dacă a trecut vreodată pe lângă moarte. Răspunsul ei a fost unul negativ, însă blonda și-a amintit de un moment care a marcat-o.

„Nu. Însă am o intuiţie bună şi sunt anumite lucruri pe care simt că nu este bine să le fac. De exemplu, mi s-a întâmplat acum ceva timp să fiu la volan, conduceam spre un eveniment, moment în care a început o furtună puternică. Am simţit nevoia să trag pe dreapta, să îi sun pe cei dragi şi să aştept câteva momente până să pornesc iar la drum.

După ce am plecat, la doar un kilometru, am văzut că se petrecuse un accident rutier destul de grav, iar eu l-am evitat doar pentru că am aşteptat 10 minute pe marginea şoselei. Asta îmi întăreşte credinţa că am propriul meu sistem de alarmă. Am încredere în el foarte tare, cum am încredere şi în intuiţia mea, sunt un om care se bazează foarte mult pe asta”, a povestit Gina Pistol pentru csid.ro.

Iubita lui Smiley a mai dezvăluit că nu are regrete.

„Nu regret nimic. Nu sunt un om al regretelor. Cred, totuşi, că am oferit unor oameni mai mult timp decât meritau, dar nu îmi pare rău. Consider doar că am fost omul potrivit, la momentul potrivit în vieţile lor”, a explicat Gina Pistol, pe care telespectatorii o știu și din postura de prezentatoare a show-ului culinar Chefi la cuțite.

Citește și: CORESPONDENȚĂ DE LA BRUXELLES/ Începe unul dintre cele mai tensionate summit-uri NATO din ultimii 20 de ani. Cum se poziţionează România